March 18, 2020 17:25 ET

HUDSON, Nuevo Hampshire (EE. UU.), March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies (GTAT) y ON Semiconductor (NASDAQ: ON) han anunciado hoy la celebración de un acuerdo de cinco años con un valor potencial de 50 millones de USD. En virtud de este acuerdo, GTAT producirá y suministrará CrystX™, su carburo de silicio (SiC), para ON Semiconductor, líder mundial en la creación de soluciones innovadoras relacionadas con la eficiencia energética, destinadas a mercados y aplicaciones de alto crecimiento.



«Nos complace enormemente colaborar con ON Semiconductor, un líder mundial de renombre en el sector de los semiconductores avanzados para aplicaciones de la electrónica de potencia», declaró Greg Knight, presidente y director ejecutivo de GTAT. «El acuerdo que hemos firmado hoy nos permite aprovechar la marcada tendencia del SiC, que se ha revelado como el material por excelencia para fabricar sustrato semiconductor para las aplicaciones de la electrónica de potencia».

Brent Wilson, vicepresidente sénior de Cadena de Suministro Global en ON Semiconductor, corrobora lo anterior, y añade: «ON Semiconductor lleva cuatro décadas produciendo obleas a gran escala, por lo que, al sumar la experiencia de GTAT y los rápidos descubrimientos en el sector de crecimiento cristalino de SiC, crearemos una cadena de suministro resistente y escalable, idónea para el vertiginoso mercado de banda ancha de alta potencia. Para nosotros es un placer colaborar con GTAT y seguir desarrollando tecnologías relacionadas con materiales de ancho de banda, al tiempo que afianzamos nuestro liderazgo en este campo, que evoluciona a gran velocidad».

Las aplicaciones de alto crecimiento, como los sistemas de tracción para vehículos eléctricos, híbridos y enchufables, las soluciones de almacenamiento de energía solar y las de carga de vehículos eléctricos precisan y dependen de un ingente suministro de materiales de SiC de gran calidad y a precios competitivos. ON Semiconductor utilizará el cristal de SiC de 150 mm patentado por GTAT para fabricar sus obleas de SiC, con la intención de potenciar aún más su papel como proveedor integrado verticalmente en la cadena de suministro y para mantener su oferta de primer nivel. El acuerdo fomentará la disponibilidad de SiC de una calidad inigualable en el sector, a fin de ayudar a los ingenieros a dar con soluciones idóneas para los retos específicos que plantean sus diseños.

Acerca de GTAT Corporation

GTAT Corporation, con sede central en Hudson, Nuevo Hampshire, (EE. UU.), produce carburo de silicio y zafiro sintético para mercados de gran crecimiento. Estos materiales son cruciales para posibilitar la rápida adopción de toda una generación de nuevos productos como vehículos eléctricos, motores industriales de alta potencia, infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas aeroespaciales y de defensa. Se ha demostrado los beneficios técnicos del carburo de silicio y el zafiro sintético para este tipo de aplicaciones. GTAT es un valioso socio de la cadena de suministro para los líderes de todos estos mercados. Para obtener más información acerca de la empresa, visite www.gtat.com .

Acerca de ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) crea soluciones innovadoras de bajo consumo con las que sus clientes pueden reducir el uso mundial de energía. La empresa es un proveedor líder de soluciones basadas en semiconductores que ofrece una completa gama de dispositivos de gestión de energía eficiente, así como sensores, temporizadores, dispositivos analógicos, lógicos, discretos, de conectividad, de sistema en chip (SoC) y personalizados. Gracias a los productos de la empresa, los ingenieros pueden dar con soluciones idóneas para los retos específicos que plantean sus diseños de aplicaciones en los ámbitos de la automoción, las comunicaciones, la informática, el consumo, la defensa y los sectores industrial, sanitario y aeroespacial . ON Semiconductor ofrece un programa de calidad y cadena de suministro adaptable, fiable y de primer nivel, así como un programa de ética y cumplimiento sin fisuras, a los que se unen toda una red de instalaciones de fabricación, oficinas de ventas y centros de diseño en los principales mercados de las regiones de América del Norte, Europa, y Asia-Pacífico. Para obtener más información, visite http://www.onsemi.com .

Este documento contiene «declaraciones prospectivas», definidas con arreglo a lo estipulado en el artículo 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y el artículo 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada. Todas las manifestaciones, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son manifestaciones de futuro, lo que incluye, en primer lugar, las relativas a la futura situación financiera de ON Semiconductor y a la orientación financiera para el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2020. Las palabras «creer», «opinar», «esperar», «prever», «planear», «proyectar», «contemplar», «podría», «debería», las formas verbales que expresan futuro y expresiones similares, así como la comunicación de estrategias, intenciones y planes futuros identifican declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas en el presente documento se basan en nuestras expectativas, previsiones, estimaciones y suposiciones actuales, e implican riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados o eventos difieran significativamente de los expresados en dichas declaraciones.

