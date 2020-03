HUDSON, New Hampshire, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies (GTAT) e ON Semiconductor (NASDAQ: ON) oggi hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo quinquennale per un valore potenziale di 50 milioni di dollari. Secondo questo accordo, GTAT produrrà e fornirà i suoi materiali in carburo di silicio (SiC) CrystX™ a ON Semiconductor, leader mondiale nella produzione di innovazioni a basso consumo per l’uso nei mercati e nelle applicazioni in forte crescita.



“Siamo molto contenti della partnership con ON Semiconductor, un leader riconosciuto a livello mondiale nel settore dei semiconduttori avanzati per le applicazioni di elettronica di potenza”, ha dichiarato Greg Knight, presidente e CEO di GTAT. “Il nostro accordo oggi aiuta ad affrontare le grandi difficoltà legate al carburo di silicio in quanto materiale preferito per i substrati di semiconduttori per le applicazioni di elettronica di potenza”.

“Combinando i 40 anni di esperienza di ON Semiconductor nell’elevato volume di produzione di wafer con le competenze e il rapido progresso nella crescita dei cristalli di carburo di silicio di GTAT, si crea una catena di fornitura solida e scalabile per il mercato dinamico dell’ampia banda proibita ad alta potenza”, ha aggiunto Brent Wilson, Senior Vice President della catena di fornitura globale di ON Semiconductor. “Siamo entusiasti di collaborare con GTAT per sviluppare ulteriormente la tecnologia dei materiali ad ampia banda proibita in carburo di silicio e rafforzare la nostra leadership in questo settore in rapido sviluppo”.

Le applicazioni nelle aree in forte crescita, come i sistemi di trazione dei veicoli elettrici, i veicoli elettrici ibridi plug-in, il solare e lo stoccaggio di energia e i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, richiedono e dipendono da una solida fornitura di materiali in carburo di silicio di alta qualità e a costi competitivi. ON Semiconductor utilizzerà i cristalli di carburo di silicio da 150 mm proprietari di GTAT per realizzare i suoi wafer in carburo di silicio, per accelerare ulteriormente il suo ruolo di fornitore integrato verticalmente nella catena di fornitura del carburo di silicio e per mantenere l’eccellenza della sua fornitura. L’accordo promuoverà la disponibilità di carburo di silicio leader del settore per aiutare gli ingegneri a risolvere le loro sfide di progettazione più esclusive.

Informazioni su GTAT Corporation

GTAT Corporation, con sede a Hudson, N.H. USA, produce materiali in carburo di silicio e zaffiro per i mercati in forte crescita. Questi materiali sono fondamentali per accelerare il passaggio a una nuova generazione di prodotti come i veicoli elettrici, i motori industriali ad alta potenza, le infrastrutture di telecomunicazione e i sistemi aerospaziali/militari. Il carburo di silicio e lo zaffiro offrono vantaggi tecnici dimostrati per queste applicazioni. GTAT è un importante partner della catena di fornitura per i leader di questi diversi mercati. Per ulteriori informazioni sulla società, visitare il sito www.gtat.com.

Informazioni su ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) produce innovazioni a basso consumo che consentono ai loro clienti di ridurre il l’uso globale di energia. L’azienda è un fornitore leader di soluzioni basate su semiconduttori, che offre un ampio portafoglio soluzioni per la gestione di energia a basso consumo, sensori, dispositivi analogici, logici, temporizzati, di connettività, discreti, SoC e personalizzati. I prodotti dell’azienda aiutano gli ingegneri a risolvere le loro sfide di progettazione più esclusive in applicazioni automotive, di comunicazione, informatiche, di consumo, industriali, mediche, aerospaziali e militari. ON Semiconductor gestisce una catena di fornitura e un programma di qualità efficienti, affidabili e rinomati, un solido programma di conformità ed etica e una rete di impianti di produzione, uffici di vendita e centri di progettazione nei principali mercati del Nord America, dell’Europa e della regione Asia-Pacifico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.onsemi.com .

Il presente documento contiene “dichiarazioni previsionali”, secondo la definizione del termine fornita nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Tutti le dichiarazioni, diverse dai dati di fatto, incluse o incorporate nel presente documento possono essere considerate dichiarazioni previsionali, in particolare quelle relativi alla futura performance finanziaria di ON Semiconductor, compreso l’orientamento in materia finanziaria per l’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2020. Le dichiarazioni previsionali sono spesso caratterizzate dall’uso di parole come “crede”, “stima”, “si aspetta”, “progetta”, “potrebbe”, “vuole”, “intende”, “pianifica” o “prevede”, o da discussioni su strategia, piani o intenzioni. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo documento sono basate sulle nostre attuali aspettative, previsioni, stime e ipotesi e comportano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare a risultati o eventi che differiscono sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali.

