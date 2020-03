March 18, 2020 17:25 ET

미국 뉴햄프셔주 허드슨, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies (GTAT)는 ON Semiconductor (NASDAQ: ON)와 5,000만 달러 상당의 5년 공급 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 계약을 통해 GTAT는 고성장 시장 및 애플리케이션에 사용되는 에너지 효율 혁신을 주도하는 ON Semiconductor에 CrystX™ 실리콘 카바이드(SiC) 소재를 제조, 공급하게 된다.

그렉 나이트(Greg Knight) GTAT 사장 겸 CEO는 “세계적으로 유명한 전력전자 애플리케이선용 첨단 반도체 기업인 ON Semiconductor과 제휴를 맺게 되어 기쁘다”면서 “이번 계약은 SiC가 전력전자 애플리케이션 제작에 선호되는 기판 재료로 가파르게 부상하고 있다는 점을 잘 보여준다”고 밝혔다.

브렌트 윌슨(Brent Wilson) ON Semiconductor 글로벌 공급망 담당 부사장은 “40여년 간 웨이퍼를 양산해 온 ON Semiconductor의 풍부한 경험, 그리고 SiC 결정성장기술 발전에 기여한 GTAT의 전문성이 결합된다면 고출력 와이드 밴드갭 시장에 강력하고 확장성 있는 공급망을 구축할 수 있을 것”이라면서 “GTAT와의 파트너십을 통해 SiC 와이드 밴드갭 소재 기술 발전과 더불어 성장세에 있는 관련 시장에서 선도적 입지를 강화할 수 있게 되어 기쁘다”고 말했다.

전기차(EV) 트랙션 시스템, 하이브리드 및 플러그인 EV용 태양광 및 에너지 스토리지, EV 충전 등 고성장세에 있는 이들 애플리케이션을 생산하기 위해서는 가격 경쟁력과 높은 품질을 갖춘 SiC 소재를 차질 없이 공급받아야 한다. ON Semiconductor는 앞으로 GTAT가 자체 개발한 150mm SiC 결정을 활용해 SiC 웨이퍼를 제조, 관련 시장 공급망 내에서 세계적 수준의 공급 능력을 갖춘 수직통합형 공급사로 입지를 강화하게 될 전망이다. 또한 이번 계약은 업계를 선도하는 SiC 소재의 가용성을 높여 엔지니어들이 각종 설계 관련 과제를 해결하는 데 기여할 것이다.

GTAT Corporation 개요

미국 뉴햄프셔주 허드슨에 본사를 둔 GT Advanced Technologies는 고성장 시장에 실리콘 카바이드와 사파이어 소재를 공급하는 기업이다. 전기차, 고출력 산업용 모터, 통신 인프라, 항공우주/방산 시스템 등 차세대 제품 도입을 가속화하는 데 필수적인 실리콘 카바이드와 사파이어는 이들 애플리케이션에 검증된 기술적 혜택을 제공한다. GTAT는 다양한 관련 시장에서 신뢰받는 공급망 파트너사다. 당사에 대한 자세한 정보는 www.gtat.com 에서 확인할 수 있다.

ON Semiconductor개요

ON Semiconductor(Nasdaq: ON)는 에너지 효율 혁신을 가속화해 고객들이 전역의 에너지 사용을 줄일 수 있도록 한다. 반도체 기반 솔루션 공급사인 당사는 에너지 효율적 전력 관리, 아날로그, 센서, 논리, 타이밍, 커넥티비티, 디스크리트, SoC 및 맞춤형 기기로 구성된 포괄적인 포트폴리오를 제공한다. 또한 설계 엔지니어들이 자동차 , 통신 , 컴퓨팅 , 소비자 , 산업 , 의료 , 군사 / 항공 우주 응용 분야 의 고유한 설계 문제를 해결할 수 있도록 지원한다. ON Semiconductor는 즉각적이고 신뢰할 수 있는 세계적 수준의 공급망 및 품질 프로그램과 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역 주요 시장의 제조 시설, 판매 사무소 및 설계 센터 네트워크를 운영하고 있다. 자세한 정보는 http://www.onsemi.com 에서 확인할 수 있다.

본 보도자료는 1933년 제정된 증권법 Section 27A, 1934년 제정된 증권거래법 Section 21E에 의거해 미래예측진술을 포함하고 있다. 역사적 사실을 제외하고 본 보도자료에 기재된 모든 진술, 특히 2020년 12월 31일 종료 기준 회계연도의 재무 가이던스 등 ON Semiconductor의 미래 실적 관련 진술은 미래예측진술로 간주될 수 있다. 미래예측진술에는 종종 ‘믿는다’, ‘추산된다’, ’예상된다’, ‘계획한다’, ‘아마도’, ‘할 것이다’, ‘의도하다’, ‘예정이다’, ‘기대한다’ 등의 어휘가 사용되거나 전략, 계획, 의도에 대한 언급이 포함된다. 본 보도자료상의 모든 미래예측진술은 현재 기준 예상과 전망, 추정치. 가정에 기반하며 리스크, 불확실성, 기타 실제 결과와 사건을 미래예측진술에 기재된 것과 실질적으로 달라지게 만들 수 있는 요소들을 포함하고 있다.

