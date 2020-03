HUDSON, N.H., March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies (GTAT) en ON Semiconductor (NASDAQ: ON) kondigden vandaag een vijfjarige overeenkomst aan met een mogelijke waarde van $50 miljoen. Met deze overeenkomst zal GTAT zijn CrystX™ siliciumcarbide-materiaal (SiC) produceren en leveren aan ON Semiconductor, een wereldwijd toonaangevende drijvende factor voor energie-efficiënte innovaties, voor gebruik in sterk groeiende markten en toepassingen

“Wij zijn zeer verheugd over ons partnerschap met ON Semiconductor, een wereldwijd erkend toonaangevend bedrijf op het gebied van geavanceerde halfgeleiders voor toepassingen in vermogenselektronica,” aldus Greg Knight, president en Chief Executive Officer bij GTAT. “Met onze overeenkomst van vandaag kunnen wij inspelen op de sterk toenemende vraag naar SiC als aanbevolen basismateriaal voor halfgeleiders voor toepassingen in vermogenselektronica.”

“Door 40 jaar ervaring in de productie van wafers in grote aantallen van ON Semiconductor te combineren met de expertise en snelle vorderingen op het gebied van het kweken van SiC-kristallen van GTAT, ontstaat een robuuste en schaalbare leveringsketen voor de dynamische markt van Wide Bandgap voor hoogspanning,” voegt Brent Wilson, Senior Vice President van Global Supply Chain bij ON Semiconductor, toe. “Wij zijn zeer enthousiast over het partnerschap met GTAT om de technologie van SiC Wide Bandgap-materiaal verder te ontwikkelen en onze toonaangevende positie in dit zich snel ontwikkelende vakgebied te versterken.”

Sterk groeiende toepassingen zoals aandrijfsystemen van elektrische voertuigen (EV's), hybride en plug-in EV’s, opslag van zonne-energie, en het opladen van EV's vertrouwen allemaal op een robuuste levering van hoofwaardig en kostenconcurrerend SiC-materiaal. ON Semiconductor zal GTAT’s eigen 150mm SiC-kristal gebruiken om zijn SiC-wafers te maken en op die manier zijn rol als verticaal geïntegreerde leverancier binnen de SiC-leveringsketen te versnellen en zijn levering van wereldklasse te handhaven. De overeenkomst zal de beschikbaarheid van toonaangevend SiC in de industrie bevorderen om technici te helpen bij het oplossen van unieke uitdagingen bij het ontwerp.

Over GTAT Corporation

GTAT Corporation, met hoofdkantoor in Hudson, N.H. Verenigde Staten, produceert siliciumcarbide- en saffiermaterialen voor sterk groeiende markten. Deze materialen zijn essentieel voor de versnelde adoptie van een nieuwe generatie producten, zoals elektrische voertuigen, industriële hoogspanningsmotoren, infrastructuur voor telecommunicatie, en luchtvaart-/defensiesystemen. Siliciumcarbide en saffier bieden bewezen technische voordelen voor dergelijke toepassingen. GTAT is een gewaardeerde partner in de leveringsketen voor toonaangevende bedrijven in deze diverse markten. Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.gtat.com .

Over ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) is een drijvende factor voor energie-efficiënte innovaties en stelt klanten in staat om het wereldwijde energieverbruik te verminderen. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van oplossingen op basis van halfgeleiders en biedt een uitgebreid portfolio van energie-efficiënte apparatuur voor stroommanagement, analoge apparaten, sensoren, logica-apparatuur, timing-apparatuur, connectiviteitsapparatuur, discrete apparatuur, SoC en apparatuur op maat. De producten van het bedrijf helpen technici bij het oplossen van unieke uitdagingen bij het ontwerp van toepassingen op het gebied van autotechniek, communicatie, computers, verbruikers, industrie, geneeskunde, luchtvaart en defensie . ON Semiconductor onderhoudt een alerte, betrouwbare leveringsketen en kwaliteitsprogramma van wereldklasse, een robuust programma voor naleving en ethiek en een netwerk van productiefaciliteiten, verkoopkantoren en ontwerpcentra in de belangrijkste markten in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie naar http://www.onsemi.com .

Dit document bevat “toekomstgerichte uitspraken”, volgens de definitie van deze term in sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals geamendeerd, en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals geamendeerd. Alle uitspraken, met uitzondering van uitspraken over historische feiten, in of opgenomen in dit document kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met name uitspraken over de toekomstige financiële prestaties van ON Semiconductor, inclusief financiële richtlijnen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020. Toekomstgerichte uitspraken worden vaak gekenmerkt door woorden als “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “kan”, “zal”, “beoogt”, “plant” of “anticipeert”, of door besprekingen van strategie, plannen of intenties. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit document zijn gedaan op basis van onze huidige verwachtingen, voorspellingen, schattingen en aannames en resultaten of gebeurtenissen kunnen door risico's, onzekerheden en andere factoren aanzienlijk afwijken van het genoemde in de toekomstgerichte uitspraken.

Contactpersoon GTAT Corporation

Christopher Van Veen

Marketing Communications Manager

Chris.vanveen@gtat.com

603.417.2230

Productinformatie/verkopen:

sicinfo@gtat.com

Contactpersoon ON Semiconductor

Sarah Rockey

Corporate Communications and Public Relations Manager

Sarah.rockey@onsemi.com

602.628.4893