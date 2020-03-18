新罕布什尔州哈德逊, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies（GTAT）与ON Semiconductor（NASDAQ：ON）今天宣布执行一项为期五年的协议，价值潜力达到5000万美元。根据此项协议，GTAT将为推动高能效创新的全球领导者ON Semiconductor生产和提供其CrystX™碳化硅（SiC）材料，以供高增长市场和应用的使用。

“我们非常高兴与ON Semiconductor合作，他们是动力电子应用先进半导体领域公认的全球领导者。”GTAT总裁兼首席执行官Greg Knight表示。“我们今天的协议有助于解决碳化硅作为动力电子应用中首选半导体基材的陡峭轨迹。”

“将ON Semiconductor 40年以来大批量晶圆生产的宝贵经验与GTAT碳化硅晶体生长的专业知识以及快速发展相结合，我们将为极具活力的大动力宽带隙市场创造出强大的可扩展供应链，”ON Semiconductor全球供应链高级副总裁Brent Wilson补充说。“我们很高兴与GTAT合作来进一步开发碳化硅宽带隙材料技术，并巩固我们在这一快速发展领域中的领导地位。”

电动汽车（EV）牵引系统、混合动力、插电式系统、太阳能、能源存储以及电动汽车充电等高增长应用都需要并依赖于高质量和有成本竞争力的碳化硅材料的大量供应。ON Semiconductor将使用GTAT专有的150mm碳化硅晶体来制造碳化硅晶片，以进一步提高其作为碳化硅供应链中垂直集成供应商的作用，并保持其世界一流的供应。该协议将提高业界领先碳化硅的可用性，帮助工程师解决最独特的设计挑战。

关于GTAT Corporation

GTAT Corporation总部位于美国新罕布什尔州哈德逊，主要生产用于高增长市场的碳化硅和蓝宝石材料。这些材料是加速采用电动汽车、大动力工业电机、电信基础设施以及航空航天/国防系统等新一代产品的基础。碳化硅和蓝宝石为这些应用提供了经过验证的技术优势。GTAT是各行业相关市场领导者的宝贵的供应链合作伙伴。有关该公司的更多信息，请访问： www.gtat.com 。

关于ON Semiconductor

ON Semiconductor（Nasdaq: ON）正在推动节能创新，致力于使客户减少全球能源消耗。该公司是基于半导体解决方案的领先供应商，提供高效能源的电源管理、模拟、传感器、逻辑、时序、连接、离散、片上系统和定制设备的全面产品组合。其产品可帮助工程师解决 汽车、通信、计算、消费、工业、医疗、航空航天和国防应用中面临的独特设计挑战 。ON Semiconductor在整个北美、欧洲和亚太地区的主要市场设有响应迅速、可靠、世界一流的供应链和质量计划、强大的合规与道德计划，以及制造工厂、销售办事处和设计中心网络。若需更多信息，请访问 http://www.onsemi.com 。

本文件含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。除历史事实之外，本文件包含或纳入的所有声明均应视为前瞻性声明，尤其是有关ON Semiconductor未来财务表现的声明，包括截至2020年12月31日的年度财务指南。前瞻性声明的特点是通常使用“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“可能”、“将能”、“打算”、“计划”或“预见”等词语，或战略、计划或意图的讨论。本文件中的所有前瞻性声明均基于我们当前的预期、预测、估计和假设而做出，涉及到风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致结果或事件与前瞻性声明中的陈述产生重大差异。

GTAT Corporation联系信息

Christopher Van Veen

营销传播经理

Chris.vanveen@gtat.com

603.417.2230

咨询/销售：

sicinfo@gtat.com

ON Semiconductor联系信息

Sarah Rockey

公司传播及公关经理

Sarah.rockey@onsemi.com

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