Coloplast A/S

Som følge af coronavirusudbruddets påvirkning af Urologiforretningen og ikke-akutte operationer i primært USA, reviderer Coloplast forventningerne for den organiske omsætningsvækst for 2019/20 fra 7-8% til 4-6% og overskudsgraden fra ~31% i danske kroner til 30-31% i danske kroner. Forventningerne for Stomi-, Kontinens- og Hud- & Sårplejeforretningerne forbliver hovedsageligt intakte.

Da Coloplast nøje overvåger effekten af ​​coronavirusudbruddet, forbliver topprioriteten sundheden og sikkerheden for virksomhedens medarbejdere, brugere, kunder og samfundet.

Coloplasts finansielle forventninger for helåret, udsendt den 6. februar 2020, afspejlede den bedst tilgængelige information på det tidspunkt og antog, at situationen vedrørende udbruddet af coronavirus blev normaliseret i 2. kvartal. Kina vender langsomt tilbage til normale forhold, men situationen er eskaleret globalt og påvirker Urologiforretningen, hvor en betydelig andel af omsætningen er relateret til ikke-akutte operationer.

Forventningerne for den organiske omsætningsvækst sænkes fra 7-8%, i faste valutakurser, til 4-6% og den rapporterede vækst i danske kroner på 7-8% til 4-6% i danske kroner. Overskudsgraden sænkes fra ~31% i både faste valutakurser og danske kroner til 30-31% i både faste valutakurser og danske kroner. Anlægsinvesteringer på ~850 mio. kr. og en skattesats på 23% er uændret.

År til dato har Coloplast haft en solid vækst over markedet, og virksomhedens økonomiske resultater har været i tråd med forventningerne. Nøglefaktoren bag de lavere forventninger til organisk vækst er et revideret syn på forventningerne for Urologiforretningen, der repræsenterer ca. 10% af koncernens salg. Som et resultat af coronavirusudbruddet forventes ikke-akutte operationer at blive udsat globalt, hvilket forventes at have en negativ effekt på Urologiforretningen i andet halvår af regnskabsåret. USA repræsenterer omkring 50% af omsætningen i Urologiforretningen, og den negative effekt af et fald i ikke-akutte operationer forventes at være betydelig. Den negative effekt på omsætningen forventes at være midlertidig, og det forventes, at den tabte omsætning genvindes når situationen normaliseres.

Det kan dog positivt konkluderes at situationen i Kina for Stomi- og Sårplejeforretningen langsomt normaliseres. Coloplast overvåger situationen nøje på tværs af alle markeder og forretningsområder og forventer i øjeblikket ikke en yderligere væsentlig negativ indvirkning på Stomi-, Kontinens- og Hud- & Sårplejeforretningen. Andelen af ​​nye patienter i Stomiforretningen forventes imidlertid at blive negativt påvirket, indtil situationen normaliseres, da kun de mest akutte stomioperationer foretages.

Coloplast er fokuseret på at tilpasse vores forretning og forretningsaktiviteter til den skiftende situation og samtidigt fortsætter vi med, at servicere brugere efter bedste evne. Dette inkluderer et fornuftigt fokus på omkostninger i takt med at selskabet navigerer i denne svære situation. Coloplasts globale produktionssteder fungerer som normalt, og med hensyn til produktion og forsyningskæden er virksomheden i stand til fuldt ud at imødekomme efterspørgslen. Coloplast tager alle nødvendige forholdsregler på fabrikker og distributionscentre for at holde medarbejderne i sikkerhed og sikre forsyning, inklusive temperaturkontrol af medarbejdere og begrænse eksterne gæster. Grænselukninger komplicerer leverancer på tværs af grænser, og Coloplast gennemfører foranstaltninger til at håndtere situationen. Coloplast handler globalt for at beskytte alle ansatte og vil fortsat overholde og støtte lokale, nationale og globale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Situationen udvikler sig hurtigt og er fortsat usikker. De reviderede forventninger for helåret antager, at situationen i Urologiforretningen gradvis normaliseres i løbet af andet halvår samt en stabil forsyning og distribution af produkter på tværs af selskabet.

Coloplast vil fortsat overvåge og vurdere effekten på forretningen og give en opdatering i vores halvårsrapport for 2019/20, der planlægges offentliggjort den 6. maj 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet på i alt op til 500 mio. kr., annonceret den 6. februar 2020, fortsætter som planlagt og selskabets udbyttepolitik er uændret.

Telekonference

Coloplast afholder telekonference i morgen, torsdag den 19. marts 2020, kl. 8:00 CET. Kaldet forventes at vare 30 minutter. Lyt med via webcast, for at sikre den bedste forbindelse, her: https://edge.media-server.com/mmc/p/y58dbmcw . Ring kun ind hvis du ønsker at stille spørgsmål, på +45 80717045, +44 (0) 203 0095709 eller +1 646 787 1226 og brug pinkode 6374409. Webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning.





