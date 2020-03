FREDERICK, Maryland, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc. annonce un accord de collaboration pour la fourniture et la fabrication cliniques avec la société innovante spécialisée dans le circuit génique Senti Biosciences, Inc. (Senti) afin d'accélérer l'application clinique des thérapies cellulaires génétiquement modifiées de Senti pour le cancer de l'ovaire et d'autres tumeurs solides. La collaboration tirera profit des systèmes de traitement biologique par cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines (hMSC) de RoosterBio, de sa plateforme de développement rapide de procédés et de produits, et de ses capacités de fabrication axées sur les hMSC conformes aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuelles.



« Les thérapies cellulaires génétiquement modifiées constituent l'un des segments les plus importants de notre industrie, et nous sommes impatients d'aider Senti Biosciences à accélérer l'application de sa technologie dans la pratique clinique », a déclaré Jon A. Rowley, PhD, fondateur et directeur produits de RoosterBio. « Notre collaboration reflète l'importance des plateformes d'ingénierie géniques stratégiquement positionnées qui sont conçues pour une application clinique rapide. L'objectif de RoosterBio visant à simplifier radicalement le développement de produits hMSC, le développement des procédés et la fabrication clinique est utilisé pour faire progresser le secteur de la thérapie cellulaire. »

« Les circuits géniques ont le potentiel de mener la prochaine vague de thérapies géniques et cellulaires afin de répondre au besoin largement non satisfait des cancers difficiles à soigner », a déclaré Philip Lee, PhD, directeur de l'exploitation et cofondateur de Senti. « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec RoosterBio pour accélérer le développement clinique de nos nouvelles thérapies géniques basées sur les cellules souches mésenchymateuses (MSC) et le circuit génique afin d'aider à proposer ces traitements de la façon la plus efficace et la plus sûre possible. »

Conformément aux termes de l'accord, Senti appliquera sa nouvelle technologie de circuit génique aux hMSC produites par la plateforme révolutionnaire de fabrication de hMSC CliniControl™ de RoosterBio. En outre, Senti emploiera RoosterBio pour le développement externe de la fourniture et l'expansion de hMSC, y compris avec l'accroissement des bioréacteurs et des unités de production industrialisée à grande échelle.

Le portefeuille de produits exclusifs et cliniquement pertinents de RoosterBio a été lancé en 2017 sous le nom de marque CliniControl avec la promesse de simplifier radicalement plusieurs étapes du développement thérapeutique. CliniControl est le premier produit de hMSC à être commercialisé en tant que systèmes de milieu de traitement biologique et banques cellulaires de travail conformes aux BPF actuelles en vente libre.

M. Rowley a ajouté : « Nous avons démontré que nos produits CliniControl se trouvent dans une position exceptionnelle pour délivrer de manière unique et continuer de générer des efficacités et des économies d'échelle inégalées dans la fabrication clinique et commerciale de hMSC, aidant nos clients à accélérer le développement de nouveaux produits de thérapie cellulaire palpitants. »

À propos de RoosterBio, Inc.

RoosterBio, Inc. est une société privée de plateforme technologique de production de cellules axée sur l'accélération du développement d'une industrie de médecine régénérative durable, un client à la fois. Les produits de RoosterBio sont des cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines (hMSC) adultes à volume élevé, abordables et bien caractérisées, couplées à des systèmes de milieu de culture de haute technologie. RoosterBio a simplifié et normalisé la façon dont les cellules vivantes sont achetées, développées et utilisées dans le développement, ce qui permet de réduire considérablement les délais et les coûts pour les clients. Les produits innovants de RoosterBio inaugurent une nouvelle ère de productivité et de standardisation sur le terrain. Rendez-vous à l'adresse www.roosterbio.com .

À propos de Senti Biosciences

Senti Biosciences est une entreprise thérapeutique de prochaine génération qui développe des circuits géniques et la programmation de cellules présentant une valeur thérapeutique inestimable. La mission de Senti consiste à déjouer les maladies complexes avec des médicaments plus intelligents qui transformeront la vie des gens. En programmant les cellules pour répondre, s'adapter et prendre des décisions, Senti crée des traitements plus intelligents dotés d'une logique similaire aux ordinateurs, une fonctionnalité améliorée et un meilleur contrôle thérapeutique.

Les produits candidats de Senti répondent aux défis majeurs dans le traitement du cancer. Pour surmonter l'évasion immunitaire du cancer, Senti élabore des thérapies cellulaires dotées de circuits géniques d'armement combinatoire afin de déclencher des réponses immunitaires antitumorales vastes et durables. Senti développe également des thérapies cellulaires de prochaine génération qui ciblent et éliminent plus précisément les cellules cancéreuses en préservant les tissus sains.

Senti Biosciences est basée à South San Francisco et a été fondée en 2016 par les Dr Tim Lu, Philip Lee, Jim Collins et Wilson Wong. Senti est fière de compter NEA, 8VC, Amgen Ventures, Lux Capital, Menlo Ventures, Pear Ventures, Allen & Company, Nest.Bio, Omega Funds, Goodman Capital et LifeForce Capital parmi ses investisseurs.

