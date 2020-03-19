马里兰州弗里德里克, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc.宣布与开创性基因线路技术公司Senti Biosciences, Inc.（以下称“Senti”）签署临床供应和制造合作协议，以加速将Senti的基因改造细胞疗法运用于卵巢癌和其他实体肿瘤适应症的临床转化。这项合作将利用RoosterBio的人类间充质干/基质细胞（hMSC）生物过程系统、快速产品和工艺开发平台，以及符合当前良好生产规范（cGMP）的hMSC专项制造能力。



“基因改造细胞疗法是我们行业中一个最重要的领域，我们很高兴能帮助Senti Biosciences加速其技术运用于临床，”RoosterBio创始人兼首席产品官Jon A. Rowley博士表示。“我们的合作反应了专为快速临床转换而进行战略定位的基因工程平台的重要性。RoosterBio的目标是从根本上简化hMSC产品开发、工艺开发和临床制造，这一目标正在被用于推动细胞治疗领域的发展。”

“基因线路有望引领新一波的细胞和基因疗法，以满足卵巢癌等难治癌症目前尚未得到满足的迫切需求”，Senti首席运营官Philip Lee博士表示。“我们期待着与RoosterBio继续合作，以加快我们新的基因线路MSC疗法的临床开发，以便将这些疗法以尽可能有效和安全的方式带给患者。”

根据协议条款，Senti将其新的基因线路技术应用于RoosterBio突破性的CliniControl™ hMSC制造平台。此外，Senti还将雇用RoosterBio进行hMSC供应和扩展的外部开发，包括生物反应器的规模化和工业化的大规模制造单位运营。

RoosterBio专有的临床相关产品组合于2017年以CliniControl的品牌名称推出，承诺从根本上简化疗法发展中的众多步骤。CliniControl是完成商业化的首款现成且符合cGMP要求的工作细胞库和生物过程介质系统hMSC产品。

Rowley补充说，“我们已经证明，我们的CliniControl产品能够以独特方式实现和继续推动临床及商业hMSC制造领域无可匹及的效率和规模经济，帮助我们的客户加快细胞治疗新产品的开发。”

关于RoosterBio公司

RoosterBio公司是一家私营细胞制造平台技术公司，专注于加速可持续再生医药行业的发展，服务好每一位顾客。RoosterBio的产品是与高度工程化介质系统相结合的批量大、价格合理且特点鲜明的成人人类间充质干细胞/基质细胞 (hMSC) 。RoosterBio实现了开发过程中活性细胞采购、扩增和使用方法的简化和标准化，为客户节省了大量的时间和成本。RoosterBio的创新产品正在为这一领域开启生产力和标准化的新时代。访问 www.roosterbio.com 。

关于Senti Biosciences

Senti Biosciences是一家新型的治疗方法研发企业，开发具有巨大治疗价值的基因线路和细胞编程技术。Senti的使命是用智能性更高的药物战胜复杂疾病，从而改变人们的生活。Senti通过细胞编程来实现响应、适应和决策，创造智能化更高的治疗方法，这些疗法具有类似计算机的逻辑、增强的功能，以及更佳的治疗控制性。

Senti候选产品所针对的是癌症治疗中的重大挑战。为克服癌症的免疫逃避，Senti正在建立具有组合装备基因线路的细胞疗法，以引发广泛和持续的抗肿瘤免疫反应。Senti还从事新一代细胞疗法的开发，在保留健康组织的同时更加精确地定位和消除癌细胞。

Senti Biosciences总部位于南旧金山，于2016年由多位博士创建，包括： Tim Lu、Philip Lee、Jim Collins和Wilson Wong多位博士创建。Senti为拥有以下投资方而感到自豪：NEA、8VC、Amgen Ventures、Lux Capital、Menlo Ventures、Pear Ventures、Allen & Company、Nest.Bio、Omega Funds、Goodman Capital及LifeForce Capital。

联系人：

Carrie Zhang，营销总监

858-336-6151 | czhang@roosterbio.com