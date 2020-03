March 19, 2020 02:00 ET

Fra 1. mai 2020 blir Tone Hegland Bachke (47) finansdirektør og en del av konsernledelsen i Telenor ASA. Bachke er for tiden leder av Group Treasury i Telenor.

- Tone er en sterk og resultatorientert leder. Med sin brede erfaring fra finansiell ledelse i ulike bransjer og toppledelse i et internasjonalt selskap, passer hun perfekt i rollen som vår nye finansdirektør. Jeg ser fram til å ha Tones engasjement og kunnskap inn i Telenors konsernledelse, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.



- Jørgen har vært uvurderlig i arbeidet vi har gjort de siste årene for å effektivisere driftsmodellen, forenkle porteføljen, digitalisere vår globale virksomhet. Med ham ved roret i vår ny enhetlige hub i Asia vil vi få en enda sterkere fokus på vekst, modernisering og nye muligheter i regionen, legger Sigve Brekke til.

Telenor har hatt en grundig intern og ekstern prosess for å finne den riktige kandidaten til rollen. Bachke har tidligere hatt ulike finansdirektørstillinger, inkludert finansdirektør i Kistefos samt administrerende direktør i Implenia Norge. Siden september 2018 har hun vært leder for Group Treasury i Telenor. Bachke er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Som finansdirektør i konsernet vil Bachke bli en del av Telenors konsernledelse og rapportere til Sigve Brekke.

- Ved å ha fokus på vekst, modernisering og effektivitet har Telenor i dag et solid finansielt fundament, og selskapet er et av de best posisjonerte globale telekomselskapene. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven og til å bli en sterk bidragsyter i den videre utviklingen av Telenor, sier Tone Bachke.

Bachke vil ha sin base ved Telenor-konsernets hovedkvarter på Fornebu. Telenor har nå satt i gang prosessen med å rekruttere hennes erstatter som leder for Group Treasury.

- Tone har en sterk økonomisk og operasjonell bakgrunn og har vist vilje til å utforske og utfordre. Dette er viktige grunner til at hun vil trives i rollen som finansdirektør. Jeg ser frem til å jobbe sammen med henne i konsernledelsen, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, nåværende finansdirektør i Telenor ASA.

