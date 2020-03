March 19, 2020 02:08 ET

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) informē, ka ražošanas process notiek ierastā kārtībā un atbilstoši ražošanas plānam, šobrīd visas izejmateriālu un citu darbam nepieciešamo materiālu piegādes tiek nodrošinātas bez traucējumiem.

Tikmēr Sabiedrības vadība veic aktīvu informācijas apmaiņu ar klientiem, piegādātājiem un atbildīgajām valsts institūcijām, lai nodrošinātu operatīvu reakciju pie iespējamām situācijas pārmaiņām. Sabiedrība ir gatava veikt straujas izmaiņas ražošanas portfelī, lai apgādātu Eiropas klientus, aizvietojot Āzijas vai citu trešo valstu importa produktus.

Darbinieku un sabiedrības veselības drošībai uzņēmumā tiek īstenotas preventīvas aktivitātes, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus, kā arī darbinieki tiek aicināti ievērot piesardzību un sekot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumiem.

Darbiniekiem tiek nodrošināti mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, tiek veikta biežāka telpu uzkopšana un dezinfekcija, darbinieki tiek instruēti ievērot distanci un izvairīties no fiziska kontakta ar citām personām, kā arī izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus, lai pārorientētos uz neklātienes sapulcēm un komunikāciju. Šobrīd visi komandējumi ir atcelti, bet darbinieki, kuri atgriezušies no ārvalstīm, ievēro 14 dienu karantīnu, - veic darbu no mājām, pagarina ikgadējo atvaļinājumu, noformē darbnespējas lapu vai bezalgas atvaļinājumu, ja nav citas iespējas. Uzņēmumā nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums.

Izveidoti drošības noteikumi un procedūra sadarbības partneriem, kuru ierašanās uzņēmuma teritorijā ir neizbēgama, lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktību. Minētajiem partneriem tiek ierobežota pārvietošanās un uzturēšanās laiks teritorijā, kā arī izsniegti aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi.

Attiecībā uz nodarbinātību, šobrīd tiek turpināta darbinieku atlase uz atvērtajām vakancēm, darba meklētāji tiek aicināti pieteikumus iesniegt un par darba iespējām konsultēties attālināti, pirmās atlases kārtas intervijas tiek veiktas telefoniski.

Lai gan tirgū vērojama nenoteiktība un ierobežota prognozējamība, šobrīd Sabiedrība paredz stabilitāti augsta silīcija oksīda satura produktu pieprasījumam un noietam, bet īstermiņa negatīvu ietekmi uz pārējo produktu noietu. Sabiedrība saredz iespējas pozīcijas nostiprināšanai Eiropas tirgū. Tikmēr vidēja un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma rādītājiem un sniegumu šobrīd novērtēt nav iespējams.

Sabiedrības vadība cieši uzrauga uzņēmuma iekšējo un vispārējo ārējo situāciju un ir gatava pretpasākumiem. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA turpinās informēt sabiedrību par būtiskiem notikumiem un aktualitātēm uzņēmuma darbībā.