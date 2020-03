Cramo Oyj Pörssitiedote 19.3.2020 klo 9.00

Cramon talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen sekä M&A- ja Corporate Development ‑toiminnoista vastaava johtaja Mika Kouhi jättävät yhtiön

Cramo-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen sekä M&A- ja Corporate Development ‑toiminnoista vastaava johtaja Mika Kouhi ovat molemmat ilmoittaneet irtisanoutumisestaan.

Aku Rumpunen on ollut Cramo-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2016. Hän on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, jolloin hän toimi Group Business Control ‑toiminnon johtajana. Hän jättää yrityksen omasta aloitteestaan, mutta jatkaa roolissaan elokuun alkuun saakka. Näin varmistetaan taloudellinen integraatio Boels Rentalin kanssa ja sujuvoitetaan Cramon osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssistä.

”Haluan kiittää Akua hänen panoksestaan, jonka avulla Cramo on kehittynyt ja vahvistanut asemaansa kone- ja laitevuokraukseen keskittyneeksi yritykseksi. Aku on ollut vahva talousjohtaja useissa monimutkaisissa liiketoimissa, kuten viime vuonna toteutetussa konsernin osittaisjakautumisessa. Hän on ollut konsernin johtoryhmän arvokas jäsen ja auttanut vahvistamaan ja kehittämään taloudellista perustaamme ja prosessejamme. Sen lisäksi Akulla on ollut oleellinen rooli Cramon viime vuosien huomattavassa kasvussa ja tuloksissa. Haluan kiittää Akua kaikesta, mitä hän on tehnyt Cramon eteen, ja toivottaa hänelle menestystä tuleviin haasteisiin,” sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Ville Halttunen on nimitetty Cramo-konsernin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä lähtien. Hän on ollut Cramon palveluksessa vuodesta 2008 ja vastannut viimeksi yhtiön Business Control-toiminnosta.

Mika Kouhi on ollut Cramon palveluksessa vuodesta 2013 ja konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. Myös hän on päättänyt jättää yhtiön omasta aloitteestaan, mutta jatkaa roolissaan huhtikuun puoleenväliin saakka auttaakseen alkuun integraatioprosessin Boels Rentalsin kanssa.

”Mikalla on ollut keskeinen rooli Cramo-konsernin strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa. Mikan johdolla on toteutettu monia konsernia muokkaavia toimia, ja hän on johtanut tiimejämme yrityskaupoissa ja viimeaikaisissa osakemarkkinoihin liittyvissä liiketoimissa. Olen aina arvostanut hänen laajaa näkemystään johtoryhmän jäsenenä. Mikan vahva kaupallinen tausta ja tekninen osaaminen ovat mahdollistaneet merkittävän panoksen jatkuvaan kasvuumme. Ymmärrän, että Mika seitsemän Cramo-vuoden jälkeen haluaa etsiä haasteita konsernin ulkopuolelta. Haluan kiittää häntä lämpimästi ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää,” sanoo toimitusjohtaja Leif Gustafsson.





