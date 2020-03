Cramo Oyj Pörssitiedote 19.3.2020 klo 9.00

Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson eroaa, Martin Holmgren nimitetty seuraajaksi

Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson irtisanoutuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja suuntaa kohti uusia haasteita. Gustafsson on toiminut Cramo-konsernin toimitusjohtajana 1.1.2016 lähtien.

”On ollut etuoikeus johtaa tätä organisaatiota. Kun Cramo on nyt aloittamassa uutta lukua osana Boels-organisaatiota, ilmoitettu omistajamuutos tuntuu luonnolliselta hetkeltä minulle lähteä yrityksestä. Haluan kiittää kaikkia Cramon työntekijöitä heidän panoksestaan, jolle menestyksemme perustuu. Haluan nähdä, kuinka Boelsista ja Cramosta kasvaa tulevaisuudessa eurooppalainen johtaja,” sanoo Leif Gustafsson.

Leif Gustafsson jää Cramon palvelukseen elokuun alkuun saakka siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi.

”Olen kiitollinen Leifin panoksesta yhdistetyn Boels-Cramo-organisaation luomisessa. Ymmärrän kuitenkin hänen päätöksensä astua sivuun ja etsiä uusia haasteita. Haluan kiittää Leifiä hänen asiantuntemuksestaan Cramon kehittämisessä,” sanoo Boels-Cramo-konsernin toimitusjohtaja Pierre Boels.

Uusi Boels-Cramo-organisaatio jaetaan kahteen pääliiketoiminta-alueeseen, eli Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Eurooppaan. Jako toteutetaan heti, kun se on sallittua ja käytännössä mahdollista. Keski-Eurooppa toimii Boelsin brändin alla johtajanaan Pierre Boels. Pohjois-Euroopan toiminnot jatkuvat Cramo-brändin alla johtajanaan Martin Holmgren, joka on tällä hetkellä kalustonhallinnan johtaja.

”Tulevaisuudessa haluamme jatkaa hyvässä vauhdissa, johon olemme päässeet integraatioprosessissamme. Tavoitteemme pysyvät samoina: haluamme luoda arvoa ja tuottaa palveluita asiakkaillemme. Luotan Martinin kykyyn johtaa Pohjois-Euroopan organisaatiota. Hänen pitkä kokemuksensa alalta on erittäin arvokasta nykyisessä markkinatilanteessa,” sanoo Boels-Cramo-konsernin toimitusjohtaja Pierre Boels.

Holmgren aloittaa uudessa roolissaan välittömästi. Hän tuli Cramon palvelukseen vuonna 2003 ja on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Hän on johtanut ja toteuttanut useita konsernin sijoituksia ja strategiamuutoksia.

”Odotan innolla seuraavaa lukua Cramon tarinassa. Haluan, että kehitämme ja toteutamme innovaatioita, joita markkinat ja asiakkaamme odottavat meiltä. Uskon, että alan kehittyessä uudelleenjärjestelyjen ja yhdentymisten kautta olemme hyvässä asemassa, josta voimme tulla asiakkaidemme tuottavuuskumppaniksi,” sanoo Martin Holmgren.





Lisätietoja:

Sohana Josefsson, johtaja, markkinointi ja viestintä, puh: +46 70 508 99 09,

sähköposti: sohana.josefsson@cramo.com





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tärkeimmät tiedotusvälineet

www.cramogroup.com





Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup