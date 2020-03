BOSTON, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HYCU, Inc. , azienda di software aziendale all’avanguardia specializzata nel backup e recupero dei dati, ha annunciato oggi un’iniziativa destinata a supportare le aziende italiane che desiderano facilitare l'aumento dei lavoratori da remoto durante la battaglia in corso contro COVID-19 (nuovo Coronavirus). Questa nuova iniziativa offre gratuitamente a tutti i nuovi clienti un backup illimitato per tre mesi ed è valida fino al 30 giugno 2020.



“Non siamo mai stati un’azienda che resta a guardare mentre le cose accadono”, ha affermato Simon Taylor, CEO di HYCU. “In questo momento, il fatto che una qualsiasi società debba affrontare l’inaspettato aumento del numero di lavoratori con ruoli essenziali in auto-quarantena o che lavorano da remoto o da casa è già di per sé un grosso problema. Il minimo che possiamo fare è offrire il nostro aiuto alle aziende che devono affrontare costi imprevisti e cambiamenti significativi supportando i lavoratori e, in definitiva, i propri clienti”.

Dopo le misure di sospensione del pagamento dei mutui adottate dal governo italiano e la sospensione del debito alle piccole imprese offerto dalle banche italiane per attenuare gli effetti economici del Coronavirus sulle famiglie, anche HYCU ritiene di dover offrire il proprio contributo per ridurre l’impatto sulle imprese italiane. Per contribuire a ottimizzare la fase di organizzazione iniziale e compensare i costi aggiuntivi per i lavoratori da remoto, HYCU offrirà ora tre mesi di backup gratuito per i clienti che lavorano su cloud pubblico e aziendale.

Gianluca Binda, il nuovo responsabile delle vendite per l’Italia di HYCU, ha aggiunto: “Non è il momento di restare in disparte e sperare che tutto vada per il meglio. Così come molte aziende hanno adottato misure a sostegno della lotta contro la pandemia per il proprio personale e i propri lavoratori, anche noi ci impegniamo a sostenere le attività che si trovano ad affrontare questo problema”.

Maggiori dettagli e informazioni su come usufruire dell’offerta sono disponibili all'indirizzo https://info.hycu.com/it/hycu-backup-gratuito-di-due-mesi .

Informazioni su HYCU

HYCU rende più facile prosperare in un mondo super-semplificato e multi-cloud. Questa società di software aziendale all’avanguardia è specializzata in backup, gestione, protezione e ripristino di dati multi-cloud per infrastrutture in sede e iperconvergenti (HCI), Google Cloud e multi-cloud. Con sede a Boston, Massachusetts, HYCU si avvale dei suoi 25 anni di esperienza nelle tecnologie informatiche avanzate, dei feedback e delle informazioni ricevute da oltre un milione di utenti e della collaborazione con più di 25.000 clienti in tutto il mondo, nonché di oltre 10 fornitori indipendenti di software (ISV) e di 350 dipendenti per creare un ampio serbatoio di competenze di settore senza pari. Ciò implica un allineamento ottimale di HYCU con i leader del settore e un formidabile vantaggio competitivo in ambito multi-cloud. I prodotti di punta di HYCU, una soluzione di backup e ripristino appositamente creata per Nutanix e un servizio di backup gestito per Google Cloud Platform, sono rinomati nel settore grazie alle prestazioni e al valore ineguagliabili.

