March 19, 2020 03:30 ET

Baltika Grupp teavitab börsi hetkeolukorrast seoses koroonaviiruse (COVID-19) puhanguga ettevõtte põhiturgudel Eestis, Lätis ja Leedus.

Seoses koroonaviirusest tekkinud erakorralise olukorraga ja sellest tulenevate negatiivsete mõjude hindamisega Baltika Grupi finantspositsioonile, lükkub AS Baltika auditeeritud 2019 majandusaasta aruande kinnitamine (planeeritud avalikustamise kuupäev 26.03.2020) edasi. Baltika Grupp teavitab börsi esimesel võimalusel uuest majandusaasta aruande avalikustamise kuupäevast.

Eesti, Läti ja Leedu valitsused on kehtestanud riikides eriolukorra ning sellest tulenevalt on rakendatud meetmeid, mis avaldavad ühtlasi mõju ettevõtte igapäevasele toimimisele. Leedu valitsuse otsuse alusel suleti 16. märtsil kõik Baltika Grupi brändide poed Leedus. Kaalumisel on poodide sulgemine Eestis ja Lätis.

Tarne osas Baltika Grupil hetkel suuri probleeme pole, väiksemal määral esineb hilinemisi. Ettevõte suhtleb aktiivselt hankepartneritega ning võimalike hilinemiste tasandamiseks kaalutakse vastavalt vajadusele teisi transpordivahendeid.

Baltika Grupp suunab senisest veelgi suurema ressursi e-poele www.andmorefashion.com , mille kaudu saavad kliendid kontaktivabalt ostelda.

Ettevõttel on keeruline antud oludes prognoosida lähikuude müüginumbreid, kuid grupi juhtkonna hinnangul avaldab koroonaviirus COVID-19 olulist negatiivset mõju ettevõtte finantstulemustele ja likviidsuse olukorrale.

Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com