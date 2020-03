Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 15. april 2020, kl. 15.30.



Henset til den aktuelle situation med COVID-19 samt udmeldinger fra Statsministeriet om forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer vil Jeudans generalforsamling bliver webcastet. Jeudan opfordrer i den forbindelse alle aktionærer til ikke at møde op på generalforsamlingen, men at følge generalforsamlingen via livestreaming på Jeudans hjemmeside, ligesom Jeudan opfordrer aktionærerne til at stemme enten pr. brev eller pr. fuldmagt.

Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 15. april 2020, kl. 15:30

hos Jeudan, Bredgade 30, 1260 København K

For at minimere smittespredningen af COVID-19 opfordres aktionærerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Af samme årsag vil det sædvanlige traktement efter generalforsamlingen ikke blive gennemført i år. Generalforsamlingen kan følges på webcast via Jeudans hjemmeside. Jeudan følger udviklingen nøje og vil holde aktionærerne opdateret, såfremt der bliver anledning til yderligere forholdsregler.

Dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Det bemærkes, at bestyrelsen som følge af den usikkerhed, der er opstået pga. COVID-19, har trukket forslaget om udbetaling af udbytte tilbage, således at det nu indstilles, at der ikke udbetales udbytte. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 313 af 17. marts 2020.

Beslutning om anvendelse af årets resultat

Godkendelse af vederlagspolitik

Bestyrelsen fremsætter forslag om at en ny vederlagspolitik udarbejdet i henhold til selskabslovens regler herom godkendes af generalforsamlingen. Den nye vederlagspolitik vedlægges indkaldelsen som bilag 1.

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

I. Forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesplit i forholdet 1:5)

Bestyrelsen stiller forslag om, at stykstørrelsen af aktierne nedsættes fra DKK 100 til DKK 20, således at vedtægternes § 3.2 får følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 20 eller multipla heraf."

Som følge af den foreslåede ændring ændres stemmerettighederne for selskabets aktier, så hvert aktiebeløb på DKK 20 giver ret til 1 stemme. Vedtægternes § 9.5 får herefter følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 20 én stemme."

II. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2020

Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsens grundhonorar for 2020 fastsættes til DKK 300.000 pr. bestyrelsesmedlem (uændret fra 2019). Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar, og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisions- og risikoudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 75.000. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar.

III. Forslag om præcisering af, at indkaldelse til generalforsamlinger sker via e-mail

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5.1 ændres til følgende:

"Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen på selskabets hjemmeside samt skriftligt via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

IV. Forslag om at dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 7 tilføjes et nyt punkt om præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 7.1 tilføjes følgende som et nyt punkt 4:

"Præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten".

Vedtages forslaget, konsekvensrettes nummereringen af de efterfølgende punkter i vedtægternes § 7.1. Forslaget vil have effekt fra den ordinære generalforsamling i 2021, hvor der første gang skal præsenteres en vederlagsrapport.

V. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier



Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

VI. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at uddele ekstraordinært udbytte

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 313 af 17. marts 2020, hvori bestyrelsen oplyste, at bestyrelsens oprindelige forslag om at udlodde ordinært udbytte blev trukket tilbage, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

VII. Forslag om ændring af vedtægternes § 4.1 som følge af fusionen mellem VP Securities A/S og VP Services A/S

Bestyrelsen har modtaget information fra selskabets ejerbogsfører om, at dette selskab er fusioneret med VP Securities A/S, og at VP Securities A/S derfor er selskabets nye ejerbogsfører. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 4.1 ændres til følgende:

"Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, der føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist."

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af adm. direktør Niels Jacobsen, formand, adm. direktør Claus Gregersen, næstformand, direktør Tommy Pedersen, økonomidirektør Søren B. Andersson og professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Som meddelt i selskabsmeddelelse den 11. december 2019 udtræder Søren B. Andersson af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens øvrige medlemmer er parat til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af investment director Nicklas Hansen.

Om de opstilledes ledelseshverv henvises til årsrapporten og de fuldstændige forslag.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 5 I, 5 III, 5 IV og 5 VII skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige vedtagelsespunkter på dagsordenen kræver almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2019, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil – bortset fra årsrapporten for 2019 - blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 8. april 2020.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf eller ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er onsdag den 8. april 2020, kl. 23.59.

Aktionærerne har mulighed for at modtage adgangskortet til generalforsamlingen via e-mail – forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen.

Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten:

Pr. e-mail – adgangskortet fremsendes til aktionærens e-mailadresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print. Pr. post – adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt.

På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen.

Som anført ovenfor opfordres aktionærerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest onsdag den 8. april 2020, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest tirsdag den 14. april 2020, kl. 12.00. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål



Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk .

Persondata

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Jeudan visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Jeudans cookiepolitik og persondatapolitik, som er tilgængelige på Jeudans hjemmeside, www.jeudan.dk .

Bestyrelsen for Jeudan A/S





Bilag 1

VEDERLAGSPOLITIK FOR JEUDAN A/S

Baggrund og formål

I henhold til selskabslovens § 139 og § 139 a, skal selskabets bestyrelse udarbejde en klar og forståelig vederlagspolitik for aflønning af selskabets ledelsesmedlemmer.

Formålet med vederlagspolitikken er at fastlægge rammerne for aflønning af selskabets bestyrelse og registrerede direktion.

Det er overordnet bestyrelsens opfattelse, at vederlagspolitikken skal sikre, at selskabet er i stand til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelses- og direktionsmedlemmer, og at aflønningen dermed bidrager til Jeudans strategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at vederlagspolitikken skal understøtte Jeudans strategi og skal skabe interessesammenfald mellem Jeudans direktion og aktionærer, ligesom den skal tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. På den baggrund fastlægger vederlagspolitikken, at direktionens aflønning kan bestå af en fast løn med mulighed for lønregulering, kontant bonus og arbejdsrelaterede goder. Bonusaftaler kan være både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede. Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag som godkendes årligt af aktionærerne.

Ved udarbejdelsen af vederlagspolitikken er løn og ansættelsesvilkår for selskabets medarbejdere taget i betragtning, idet aflønningen af selskabets medarbejdere følger de samme overordnede principper som aflønning af direktionen via aflønning med fast løn, sædvanlige goder afhængig af bl.a. indplacering i organisationen, anciennitet og erfaring samt mulighed for kontant bonus ved opnåelse af specifikke mål. På denne måde sikres det, at aflønningen af medarbejderne bidrager til Jeudans strategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

Bestyrelsens vederlag

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og modtager ikke incitamentsaflønning.

Bestyrelsens grundhonorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats blandt andet i lyset af arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Formanden modtager 3 gange grundhonorar, og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Medlemskab af revisions- og risikoudvalget honoreres med et udvalgshonorar fastsat af generalforsamlingen. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager 3 gange udvalgshonorar.

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar for igangværende regnskabsår.

Direktionens vederlag

Løn og ansættelsesforhold for direktionen fastsættes minimum én gang årligt af bestyrelsen på baggrund af en indstilling fra formand og næstformand for bestyrelsen. Bestemmende for aflønningen er opnåede resultater samt bestyrelsens ønske om at sikre Jeudans fortsatte mulighed for at tiltrække, fastholde og motivere en kvalificeret direktion.

Direktionens samlede vederlag kan sammensættes af følgende komponenter:

Fast årsgage, inkl. pension Arbejdsrelaterede goder såsom bil, telefon, avis m.m. Kontant bonus

Den samlede værdi på tildelingstidspunktet af en kontant bonus kan for et direktionsmedlem i det enkelte år maksimalt andrage 1/3 (en tredjedel) af den total værdi af den faste årsgage, inkl. pension og de arbejdsrelaterede goder (punkt a og b).

Kontant bonus kan bestå i f.eks. en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængigt af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende Jeudan. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, Jeudans resultater, resultater i en eller flere af Jeudans forretningsenheder eller en relevant begivenheds indtræden. På den måde bidrager den kontante bonus til selskabets strategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

Mulighed for at tilbagekræve variabel aflønning

Jeudan har ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

Varigheden af kontrakter

For direktionens vedkommende udgør opsigelsesvarslet 18 måneder fra Selskabets side og 8 måneder fra direktørens side. Medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling.

Fravigelse fra vederlagspolitikken

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, herunder i forbindelse med fastholdelse eller rekruttering til direktionen, fravige vederlagspolitikkens bestemmelser om opsigelsesvarsel og at den samlede værdi på tildelingstidspunktet af en kontant bonus for et direktionsmedlem maksimalt kan andrage 1/3 af den total værdi af den faste årsgage, inkl. pension og arbejdsrelaterede goder. Det er en betingelse for fravigelse, at bestyrelsens beslutning herom træffes på baggrund af en begrundet indstilling fra nominerings- og vederlagsudvalget.

Beslutningsproces ved udarbejdelse, revision og gennemførelse af vederlagspolitikken

Bestyrelsen udarbejder vederlagspolitikken på baggrund af anbefalinger fra nominerings- og vederlagsudvalget og foretager en årlig gennemgang heraf. Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er interessekonflikter i forbindelse med fastlæggelsen af politikken, idet direktionen ikke deltager i udarbejdelsen, og idet bestyrelsens honorar godkendes årligt af aktionærerne.

Generalforsamlingen skal godkende vederlagspolitikken mindst hvert 4. år og i øvrigt ved enhver væsentlig ændring.

Denne politik er godkendt af bestyrelsen den 28. februar 2020 og af generalforsamlingen den 15. april 2020. Politikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk.





