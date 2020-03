March 19, 2020 03:58 ET

March 19, 2020 03:58 ET

AS “Olainfarm” valde pieņēma lēmumu veikt izmaiņas SIA “Latvijas aptieka” valdē, ieceļot par valdes locekli Marinu Serpovu, kuras profesionālā pieredze uzņēmumu vadības procesu organizēšanā un finanšu pārvaldībā veicinās uzņēmuma mērķu sasniegšanu. AS “Olainfarm” pakāpeniski pilnveido meitas uzņēmumu darbību un pakāpeniski virzās uz “Olainfarm” koncerna līguma slēgšanu.



Esošie SIA “Latvijas aptieka” valdes locekļi turpina pildīt savus pienākumus jaunajā valdes sastāvā kā ierasts.

Marinai Serpovai ir divas augstākās izglītības – tehniskā un finanšu. M. Serpovai ir 18 gadu pieredze kā finanšu direktorei, kā arī uzņēmumu vadībā un finanšu pārvaldībā dažādās nozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas darba pienākumos līdz šim attīstījusi nozīmīgas prasmes finanšu un grāmatvedības jautājumos, komandas vadībā un motivācijas veicināšanā. M. Serpovas īpašumā nav AS “Olainfarm” akciju.

““Olainfarm” mērķis ir vēl vairāk stiprināt meitas uzņēmumu darbības kvalitāti un virzīties uz vienotu pārvaldības praksi visos grupas uzņēmums. Mēs esam ceļā, lai noslēgtu koncerna līgumu tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un vienotu pārvaldību. Mūsu mērķis ir virzīt Olainfarm grupu tālākai stabilai attīstībai atbilstoši mūsdienu risku vadībai un mūsu ambiciozajiem mērķiem kļūt par vienu no TOP10 farmācijas uzņēmumiem. Es augsti vērtēju Olainfarm grupas uzņēmumu komandu un esmu pārliecināta, ka zināšanu pienesums, kuru sniedz jauns komandas biedrs ir vērtīgs tālākai sekmīgai attīstībai,” uzsver Milana Beļeviča, “Olainfarm” valdes locekle.

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2019. gadā darbojās 68 aptiekas 20 Latvijas pilsētās. Saskaņā ar provizoriskajiem finanšu datiem, visā 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 26,1 milj. eiro, kas ir par 8% vairāk nekā pērn.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.