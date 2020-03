Axxis Geo Solution ASA har utøvd opsjon for PSV fartøyene Havila Aurora til slutten av mai 2020 og for Havila Fortune til midten av Juni 2020. Det er ytterligere to 3 måneders opsjoner tilgjengelig for hvert av fartøyene.

Selskapet har også inngått kontrakt med britisk oljeselskap for PSVen Havila Borg for en periode på førti dager med ytterligere opsjoner.

Oppstart er i juni 2020.



Kontakt: Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722 Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706





















Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12