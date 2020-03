Selskabsmeddelelse nr. 6





Spar Nord suspenderer finansielle forventninger og aflyser ordinær generalforsamling

Spredningen af COVID-19 og myndighedernes tiltag for at dæmme op for udviklingen vil på en række niveauer få betydning for både samfundsøkonomien og bankernes, herunder Spar Nords, finansielle resultater i 2020.

De seneste uger har de globale finansielle markeder været præget af store udsving og betydelige kursfald på bl.a. aktier, og spændudvidelser på realkreditobligationer, hvilket har påvirket bankens indtjening (kursreguleringer) negativt.

I den kommende periode vil det begynde at vise sig, hvilke kreditmæssige konsekvenser, de mange myndighedstiltag og den generelle nedgang i den økonomiske aktivitet vil have for bankens privat- og erhvervskunder. Det anses for at være sandsynligt, at nedskrivningerne på udlån mv. vil blive højere end oprindelig forventet, men det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at kvantificere denne forventning.

Også i et mere langsigtet perspektiv er det pt. vanskeligt at forudsige, hvilken effekt situationen omkring COVID-19 vil have for kundeaktiviteten på de forskellige forretningsområder og dermed for bankens finansielle resultater.

På baggrund af den betydelige usikkerhed har Spar Nords bestyrelse besluttet midlertidigt at suspendere bankens udmeldte finansielle forventninger, der lød på en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 900-1.100 mio. kr. og et nettoresultat på 625-825 mio. kr.

Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at Spar Nords forretning og indtægter ekskl. kursreguleringer har udviklet sig tilfredsstillende i de første måneder af 2020, og at bankens kapital- og likviditetsposition er solid.

Spar Nord forventer at kunne give en opdatering vedrørende de finansielle forventninger til 2020 i forbindelse med offentliggørelsen af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 den 30. april 2020.

Aflysning af ordinær generalforsamling

I forlængelse af de seneste tiltag fra myndighederne for at begrænse forsamlinger, og den efterfølgende bekendtgørelse om udsættelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for 2019, har Spar Nord besluttet at aflyse den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til 31. marts 2020.

Der vil blive indkaldt en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet og situationen omkring COVID-19 forhåbentlig er mere stabil. Til denne generalforsamling vil bestyrelsen på ny forholde sig til resultatdisponeringen vedrørende regnskabsåret 2019, bl.a. med baggrund i en vurdering af konsekvenserne af den aktuelle krise.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Kjeld Johannesen på telefon +45 40 19 15 55 eller adm. direktør Lasse Nyby på +45 96 34 40 11.

Venlig hilsen

Spar Nord

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør

