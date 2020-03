March 19, 2020 05:30 ET

Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous perutaan ja siirretään myöhempään ajankohtaan

Piippo Oyj Yhtiötiedote 19.3.2020 klo 11.30

Piippo Oyj:n hallitus on Suomen hallituksen päätösten seurauksena päättänyt perua 2.4.2020 pidettäväksi aiotun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset tulee rajoittaa korkeintaan kymmeneen henkilöön. Näiden linjausten perusteella Piippo Oyj:n hallitus on tänään päättänyt perua suunnitellun yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Piippo Oyj kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

