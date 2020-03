På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest. Derfor ændres i de midlertidig satser, der tidligere er udmeldt. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres store spreads mellem køb- og salgspriser.

Satserne ændres på følgende afdelinger og er herefter som følger:

Tidligere forhøjede indløsningsfradrag og emissionstillæg Nyt indløsningsfradrag og emissionstillæg Balance AA 0,50 0,90 Balance A 0,70 1,2 Balance B 0,90 1,2 Balance Akkumulerende 0,80 1,2 Balance C 1,10 1,2



Oplysninger over alle gældende emissionstillæg og indløsningsfradrag kan findes på PFA Invest’s hjemmeside www.pfainvest.dk , samt nedenfor: