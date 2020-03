Selskabet beklager hermed at meddele at generalforsamlingen den 23. marts aflyses.

Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling snarest. Vi vil anmode vore aktionærer om at reservere den 27. april kl 16:00. Det nye tidspunkt sikrer, at selskabet overholder egne vedtægter og offentlige indrapporteringskrav for godkendelse af 2019 regnskabet. Selvom Corona betingede begrænsninger på møder eventuelt ikke er ændret ultimo april, så vil mødet blive afholdt med delvis elektronisk deltagelse. Vi forventer, at vi hermed kan holde den fysiske tilstedeværelse på under 10 personer.

Selskabet udsender ny indkaldelse til generalforsamling i henhold til vedtægternes §7.4 med 3-5 ugers varsel indenfor den nærmeste fremtid.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

