TIETOA KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSESTA RAUTEN 31.3.2020 PIDETTÄVÄÄN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rauten varsinainen yhtiökokous pidetään suunnitellusti Lahdessa 31.3.2020 klo 18.00.

Osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme terveys on meille ensisijaisen tärkeää tämän koronavirusepidemian aikana. Minimoidaksemme epidemian aiheuttamat sosiaalisiin kontakteihin liittyvät terveysriskit yhtiökokouksemme osalta ja noudattaaksemme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita, teemme yhtiökokouksen suhteen seuraavat poikkeusjärjestelyt.

Vallitsevissa olosuhteissa Raute pyrkii pitämään yhtiökokouksen mahdollisimman lyhyenä kuitenkin siten, että yhtiökokouskutsussa mainitut asiat tulevat riittävällä tavalla käsiteltyä ja yhtiökokous on juridisesti päätösvaltainen.

Tästä johtuen yhtiökokouskutsusta poiketen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa vasta klo 17.45 ja kokouksen jälkeen ei pidetä kutsussa mainittua kahvitilaisuutta.

Kokoukseen kutsussa esitetyllä tavalla ilmoittautuneen osakkeenomistajan on mahdollista seurata kokousta videoyhteyden välityksellä käyttämällä myöhemmin Rauten internetsivulla www.raute.com ilmoitettavaa linkkiä. Yhtiökokouksesta videoidaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuorot sekä kokouksen muiden asiakohtien esitysmateriaali. Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä edellyttää, että osakas tunnistautuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Puheenvuorojen pyytäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista videoyhteyden kautta eikä videoyhteyden välityksellä osallistuvan osakkaan osakkeiden katsota olevan edustettuina yhtiökokouksessa. Kokouskieli on suomi.

Muistutamme kaikkia osakkeenomistajia mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisen läsnäolon sijaan valtakirjalla. Monet suurimmista osakkeenomistajista ovat jo ilmoittaneet, että he eivät osallistu kokoukseen henkilökohtaisesti. Ryhmä osakkeenomistajia, joilla on suoraan tai valtakirjojen avulla hallussaan yli 50 % yhtiön osakkeiden mahdollistamista äänistä, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät tässä tilanteessa aio osallistua, pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa peruuttamisesta sähköpostilla eija.salminen@raute.com tai puhelimitse 03 829 3302.

Yhtiö seuraa viranomaisohjeistuksia koronavirustilanteen kehityksestä ja arvioi niiden pohjalta mahdollisia lisätoimia, jotta se voi taata turvallisen kokousympäristön sekä yhtiön työntekijöille että yhtiön osakkaille.

Pyydämme kaikkia niitä, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, seuraamaan yhtiön verkkosivuja www.raute.com mahdollisten lisätoimien varalta.

Toivomme osakkeenomistajien ymmärtävän yllä kuvatut muutokset, jotka johtuvat koronavirusepidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

