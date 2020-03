March 19, 2020 08:30 ET

March 19, 2020 08:30 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.3.2020 KLO 14.30

Asiakastieto Groupin varsinainen yhtiökokous 27.3.2020 peruutetaan ja siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Asiakastieto Group Oyj suhtautuu koronaviruksen (COVID-19) leviämiseen vakavasti ja on tilanteen kehittymisen sekä Suomen valtioneuvoston linjausten seurauksena päättänyt perua 27.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Valtioneuvosto tiedotti 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan enintään kymmeneen henkilöön. Valtioneuvoston linjausten perusteella Asiakastieto Groupin hallitus on päättänyt, että yhtiökokousta ei ole syytä järjestää vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Asiakastieto haluaa taata turvallisen kokousympäristön sekä yhtiön osakkeenomistajille että sen työntekijöille.

Asiakastieto Groupin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Juuso Jokela, Legal Counsel

puh. 010 270 7403

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.