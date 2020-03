MONTRÉAL, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Repas WeCook, le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile, annonce qu’il offre quatre semaines de repas gratuits à 300 employés du secteur de la santé à l’échelle du Québec, soit les infirmiers et infirmières, les préposé(e)s aux bénéficiaires et les médecins. RepasWeCook, qui compte déjà sur un solide réseau de livraison à l’échelle du Québec, utilise sa plateforme en ligne dans le cadre de cette initiative.



« Compte tenu de la situation sans précédent qui sévit actuellement, nous voulions offrir notre soutien en aidant, à notre manière, le personnel soignant à l’échelle du Québec. En leur donnant plus de 7 200 repas complets nutritifs et prêts en deux minutes, nous voulons leur témoigner par ce geste de notre plus grand respect et leur dire un immense merci », a déclaré Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Repas WeCook.

« Je salue cette initiative qui aidera sans contredit de nombreux employés du système de la santé à s’alimenter sainement et rapidement alors que tous seront appelés à faire face à des semaines de travail très chargées. » − Dr. Pascal Laferrière-Langlois, médecin-anesthésiste à l’Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville.

« Dans la situation actuelle, les employés du secteur de la santé doivent plus que jamais maintenir leur niveau d'énergie et de concentration, ce qui passe par une alimentation de grande qualité. Je félicite grandement Repas WeCook de leur fournir ainsi des repas nutritifs et complets alors qu’ils en ont le plus besoin. » − Catherine Naulleau, diététiste et nutritionniste du sport.

Détails relatifs aux commandes

Les infirmiers et infirmières, les préposé(e)s aux bénéficiaires et les médecins qui désirent bénéficier des repas gratuits pendant quatre semaines doivent soumettre une preuve d’emploi dans la section « Programme anges gardiens » située au bas du site web de Repas WeCook https://www.wecookmeals.ca . Un code de rabais unique sera alors transmis afin de passer la commande en ligne.

Les repas seront par la suite livrés à l’emplacement de leur choix, et ce, à l’échelle du Québec (les 300 premières personnes pourront se prévaloir de l’offre).

À propos de Repas WeCook

Fondée en 2013, Repas WeCook (anciennement Nutrition Fit Plus) est le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile. L’entreprise compte sur un réseau de livraison à l’échelle du Québec et de l’Ontario ainsi que sur une centaine de points de cueillette. Forte de plus de ses 150 employés œuvrant dans ses usines de transformation alimentaires situées à Saint-Hyacinthe et à Dorval, Repas WeCook rejoint près de 20 000 clients grâce à sa plateforme de vente en ligne et prépare près de 670 000 plats annuellement. Repas WeCook compte environ 65 000 abonnées Facebook et 26 000 abonnés Instagram. https://www.wecookmeals.ca

