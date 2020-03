Dantax A/S

March 19, 2020 09:42 ET

NASDAQ Copenhagen A/S





Pandrup, den 19. marts 2020





Ændrede resultatforventninger for Dantax A/S for regnskabsåret 2019/20.

På grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf, nedjusterer Dantax A/S forventningerne til årets resultat til et underskud, før finansielle poster, i niveauet 1 mio. kr. efter skat. Der var tidligere forventet

et overskud, før finansielle poster, i niveauet 0-1 mio. kr. efter skat.

Forventningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i COVID-19. Situationen vurderes løbende, og der er igangsat tiltag til reduktion af omkostningerne, herunder hjemsendelse af medarbejdere.

Med venlig hilsen

Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO

