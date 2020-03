SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forslag til valg af nyt medlem til bestyrelsen

På selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes mandag 23. marts 2020, foreslår bestyrelsen, at Blythe Masters vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Blythe Masters (f. 1969) er engelsk statsborger og hun har en BA i økonomi fra Trinity College, Cambridge, England.

Blythe Masters er partner hos Motive Partners (New York), en specialiseret kapital- og venturefond med fokus på fintech. Fra 2015 til 2018 var hun administrerende direktør i Digital asset Holdings LLC, et blockchain selskab, og før det var hun administrerende direktør i J. P. Morgan Chase & Co, New York.

Ud over hendes nuværende stilling er Blythe Masters medlem af Santander Gruppens internationale Advisory Board, bestyrelsesmedlem i Santander Open Digital Services, bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen i Phunware Inc., Advisory Board medlem i Amerikas digitale handelskammer (US Chamber of Digital Commerce), Advisory Board medlem i Figure Technologies, Inc., Advisory Board medlem i Maxex, LLC, medlem af IMF High Level Advisory Group on Finance and Technology, medlem af Brookings Institution Taskforce for finanansiel stabilitet og medlem af P.R.I.M.E. Finance (Panel of Recognized International Market Experts in Finance, baseret i Haag):

“Det glæder mig at byde Blythe Masters velkommen til A. P. Møller - Mærsk’ bestyrelse. Hun supplerer bestyrelsen med væsentlige kompetencer, der modsvarer vore strategiske prioritet om at digitalisere branchen og blive den globale integrator af containerlogistik”, udtaler Jim Hagemann Snabe, formand for bestyrelsen.

Blythe Masters vil bidrage med et internationalt udsyn og erfaring fra finansielle institutioner samt omfattende viden inden for start-ups og blockchain.

København, den 19. marts 2020.

Kontaktperson:

Executive Vice President, Lars-Erik Brenøe, tlf. +45 3363 3607

