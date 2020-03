Le Défi Respirateur Code Vie est un sprint de 2 semaines destiné à recueillir les meilleures idées de partout à travers le monde pour concevoir des respirateurs artificiels d’urgence. Il s'agit d'une initiative conjointe de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et de l’IR-CUSM.



MONTRÉAL, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de l'Hôpital général de Montréal, en collaboration avec l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), lance un défi mondial d'innovation, accompagné d’un prix de 200 000 $ CAD. Elle demande aux communautés d’ingénieurs et de scientifiques de concevoir un ventilateur simple, peu couteux, facile à fabriquer et à entretenir, qui pourrait être déployé partout où cela est nécessaire pour sauver des vies.

Ce que nous savons

Il est estimé que jusqu'à 70%1 de la population pourrait potentiellement être infectée par la COVID-19, ce qui entraînerait une forte surcharge pour nos systèmes de santé mondiaux. À l’heure actuelle, il n'y a déjà pas assez de respirateurs artificiels pour sauver tous ceux qui ont besoin d'une assistance respiratoire et les médecins doivent prendre des décisions déchirantes pour choisir qui sauver. Notre monde moderne est doté des moyens nécessaires pour produire ces ventilateurs salvateurs grâce à des outils de fabrication rapide et répandus - imprimantes 3D, machines CNC - combinés à des ordinateurs à faible coût (ex. : téléphones intelligents, Arduinos, etc.), mais ce qui nous manque est la conception (design).

Le défi

Le but est de concevoir un respirateur artificiel peu couteux, simple, facile à utiliser et à construire qui peut servir les patients atteints par la COVID-19, dans un délai urgent. Il doit être facile à construire localement, sa fonctionnalité doit être facile à vérifier et il doit répondre aux exigences de conception spécifiées sur le site Web du défi.

Des chercheurs et du personnel médical de premier plan de l'Hôpital général de Montréal ont réuni un comité d’experts-conseils (médecins, ingénieurs, etc.) qui ont défini les spécifications de ce défi et qui jugeront les soumissions.

Les trois meilleurs designs seront disponibles en téléchargement gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, afin de sauver des vies immédiatement. Commencez dès maintenant, il n’y a pas de temps à perdre! Voir les règles du défi ici.

Le défi est propulsé par Agorize, une plateforme spécialisée pour les défis de l'innovation ouverte.

Inscription

La date limite pour soumettre votre projet est le 31 mars 2020.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire au défi : http://bit.ly/CodeLifeMGH

Nous avons besoin de VOUS pour concevoir un respirateur simple, fonctionnel, fiable et facile à fabriquer pour fournir une assistance vitale aux patients atteints par la COVID-19 partout dans le monde.

À propos de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill

La mission de l'IR-CUSM est de favoriser la découverte et l'innovation afin de faire du CUSM un centre d'excellence de classe mondiale dans le domaine de la médecine axée sur le patient. L'excellence de la recherche clinique, évaluative et fondamentale est à l'origine d'innovations qui permettent de transformer les soins de santé, nous donnent une vision globale de la maladie, de l'information au patient et des traitements appropriés.

Visitez: rimuhc.ca /fr/

À propos de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal

Depuis 1973, la Fondation de l’Hôpital général de Montréal (FHGM) joue un rôle clé au sein de l’Hôpital général de Montréal et du Centre universitaires de santé McGill (CUSM) en tant que fier commanditaire d’importants projets de recherche médicale et de développement technologique. La FHGM gère maintenant le troisième fonds en importance dans le domaine de la santé au Québec, avec un actif se chiffrant à 160 millions de dollars. Conformément à la volonté des donateurs, les fonds amassés par la FHGM servent à appuyer l’excellence des soins vitaux offerts aux patients, de nombreux programmes de recherche, en plus de doter l’hôpital d’équipements de pointe et de soutenir les équipes médicales dans leurs besoins prioritaires.

Visitez: Codevie.ca

À propos d'Agorize

Agorize est la principale plate-forme pour propulser des défis en innovation ouverte. Elle fait le lien entre les entreprises et une communauté mondiale de plus de 5 millions d'innovateurs.

Visitez: get.agorize.com

Contact médias:



Sylvie Riendeau

Directrice, Communications et marketing

Fondation de l'Hôpital général de Montréal

sriendeau@codevie.ca

Tel : 1.514.575.1591 Organisateurs:



Reza Farivar, PhD

Chaire de recherche du Canada en neurosciences intégratives

Directrice, MGH MRI Research Facility

Directeur scientifique, CUSM TBI

Directeur adjoint, Recrutement et développement de carrière, RI-MUHC

Professeur agrégé, Département d'ophtalmologie et des sciences visuelles, Université McGill

Hôpital général de Montréal

reza.farivar@mcgill.ca

Tel: 1.514.285.4950

