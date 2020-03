ALM Brand A/S

19. marts 2020

Selskabsmeddelelse nr. 21/2020

Stabil underliggende resultatudvikling – investeringsafkast påvirket af udviklingen på de finansielle markeder

Forventningerne til årets resultat er påvirket af Covid-19

På grund af en øget usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling som følge af de afledte effekter af Covid-19, og den deraf følgende negative påvirkning på de finansielle markeder, ændrer Alm. Brand sine forventninger til årets resultat før skat.

Alm. Brand forventede i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2019 et resultat før skat på 650-700 mio.kr. for 2020.

Den underliggende resultatudvikling målt ved det forsikringstekniske resultat i såvel Forsikring som Pension samt resultat før skat i Bank eksklusive beholdningsresultat og handelsindtægter er aktuelt samlet set som forventet.

Forsikring har assisteret mange kunder i forbindelse med deres rejseforsikring og Covid-19-situationen, og vil fortsat opretholde ekstra beredskab hertil en tid endnu. Efter Udenrigsministeriets seneste melding om unødvendige rejser vil erstatningsudbetalinger, der relaterer sig hertil, være genforsikret for den del der overstiger en samlet sum på 20 mio.kr.

Alm. Brands samlede resultatdannelse er imidlertid påvirket af afkastet af koncernens portefølje af investeringsaktiver, herunder væsentligst Forsikrings eksponering mod globale aktier. Samlet har koncernen aktuelt et urealiseret tab på investeringsaktiver i niveauet 100 mio.kr., hvilket ændres i takt med situationen på de finansielle markeder.

Som følge heraf ændrer Alm. Brand forventningerne til 2020 til et resultat før skat på 550-700 mio.kr. mod tidligere 650-700 mio.kr.

Koncernens kapitalgrundlag og likviditetsposition er uændret stærk med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav.

Alm. Brands finansielle målsætninger frem mod 2022 er ikke påvirket af den aktuelle udvikling.

Alm. Brand offentliggører regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2020 den 14. maj 2020.





Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør (konstitueret)

Rasmus Werner Nielsen

tlf. nr. 35 47 79 07

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for Investor Relations

Lars Holm

mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 51 43 80 02

Presse:

Kommunikationsdirektør

Claus Kappel Christensen

mobil nr. 25 24 89 93

