SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG »): (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) publie une mise à jour de l’estimation des ressources minérales en fosse (« ressource actuelle ») du gisement de la zone Ouest du bloc de claims Tony faisant partie de sa propriété de graphite Matawinie. Cette mise à jour fait suite à une campagne de forage complétée à l’automne 2019 (voir communiqué du 3 décembre 2019).



Faits saillants :

Identification de 24,5 Mt de ressources mesurées ;

Augmentation de 25,6 % des ressources minérales mesurées et indiquées combinées ;

Poursuite de la réduction des risques du projet, puisque 89 % et 70 % de la nouvelle catégorie mesurée constituent respectivement la base pour les trois et huit premières années d'exploitation de la mine ;

Changement minimal à l’empreinte de la fosse pour la nouvelle ressource ;

La minéralisation demeure ouverte en profondeur ainsi que vers le Nord et le Sud.

« Les sondages effectués en 2019 ont entre autres permis la transformation d’une partie des ressources indiquées vers près de 25 Mt de ressources mesurées en plus de rehausser les connaissances géologiques de notre propriété Matawinie » se réjouit Éric Desaulniers, président et chef de la direction de NMG. « L'augmentation de l'estimation des ressources minérales réduit non seulement le risque des premières années d'exploitation commerciale, mais démontre la robustesse de la ressource et notre capacité à répondre aux demandes des manufacturiers dans la chaine d’approvisionnement des véhicules électriques. Cette flexibilité envers les besoins de la clientèle est un gage de succès important dans cet espace de marché. »

L’usine de démonstration de Nouveau Monde, en opération depuis plus d’un an, a fait les preuves de la qualité exceptionnelle du minéral du gisement Matawinie : un concentré de graphite d’une teneur moyenne en graphite de 97 % et jusqu’à 99 % pour les flocons les plus larges – répondant aux normes de production de matériel d’anode pour batteries.

La ressource actuelle est résumée au tableau 1 ci-dessous. Elle est également comparée à l’estimation des ressources minérales en fosse précédente (« ressource précédente ») dont les résultats ont été publiés dans un communiqué de presse daté du 27 juin 2018. L’estimation des ressources actuelles est basée sur des sondages carottés supplémentaires, effectués en 2019, visant à augmenter le niveau de détails de la modélisation du gisement.

Tableau 1: Ressources minérales en fosse situées à l’intérieur de la zone Ouest1

CATÉGORIES DES

RESSOURCES2 RESSOURCE ACTUELLE

(19 mars 2020)8 RESSOURCE PRÉCÉDENTE

(27 juin 2018)8 Tonnage (Mt)5,7 Teneur

(% Cg)3 Cg

(Mt) Tonnage (Mt)6,7 Teneur

(% Cg)3 Cg

(Mt) Mesurée 24,5 4,27 1,05 0 0 0 Indiquée 95,8 4,26 4,08 95,8 4,28 4,10 Mesurée + Indiquée9 120,3 4,26 5,13 95,8 4,28 4,10 Présumée4 4,5 4,43 0,20 14,0 4,19 0,59

1 Les ressources minérales ci-haut furent obtenues selon les normes de l’Institut canadien des mines (ICM) sur les ressources et les réserves minérales – définitions et lignes directrices.

2 Une ressource minérale ne doit pas être considérée comme une réserve minérale puisqu’elle n’a pas encore démontré une extraction économique viable. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont requis afin de convertir des ressources minérales présumées et indiquées en ressources minérales indiquées et mesurées.

3 Toutes les analyses ont été réalisées par ALS Minerals Laboratories selon le code analytique interne C-IR18 et correspondent aux teneurs en carbone graphitique (« % Cg »).

4 Le degré de confiance de la catégorie de ressource dite présumée est insuffisant pour permettre une évaluation de la viabilité économique. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont requis afin de convertir des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées ou en ressources minérales mesurées.

5 La ressource actuelle est effective en date du 19 mars 2020.

6 La ressource précédente fut publiée le 27 juin 2018.

7 Les ressources actuelle et précédente possèdent une teneur de coupure de 1,78 % Cg.

8 Les paramètres utilisés pour cette mise à jour des ressources sont les mêmes qui ont été présentés pour la ressource précédente dont les résultats ont été publiés le 27 juin 2018. La différence entre la ressource actuelle et précédente provient de nouveaux forages complétés en 2019 principalement dans le secteur sud du gisement de même qu’en profondeur.

9 Le tonnage, la teneur et la quantité contenue des ressources minérales ont été arrondis afin de refléter la précision de l'estimation; par conséquent, il se peut que les totaux ne correspondent pas à la somme de leurs éléments arrondis.

La modélisation des nouvelles ressources sera utilisée afin d’optimiser le plan minier de NMG tout en maintenant les ouvertures de la minéralisation en profondeur ainsi que vers le Nord et le Sud. Nouveau Monde Graphite prévoit d’ailleurs une mise à jour de ses réserves minérales lors du troisième trimestre 2020.

Diverses caractéristiques de la fosse de la ressource actuelle sont comparées à ceux de la ressource précédente dans le tableau 2.

Tableau 2. Comparaison des fosses limitant les ressources actuelles et précédentes

CARACTÉRISTIQUES DES FOSSES RESSOURCE ACTUELLE

(19 mars 2020)3 RESSOURCE PRÉCÉDENTE

(27 juin 2018)3 Longueur (m)1 2 700 2 690 Largeur maximale (m) 430 430 Superficie (km2) 0,991 0,896 Élévation minimale de la fosse (m)2 215 255

1 La longueur mesurée est approximative.

2 L’élévation par rapport au niveau de la mer.

3 La ressource actuelle est limitée par une fosse optimisée à l’aide des mêmes paramètres que la ressource précédente. Les paramètres sont résumés dans le tableau 3 de ce communiqué.

Un plan illustrant les travaux de sondage d’exploration, le rainurage en tranchées complétées sur la zone Ouest ainsi qu’une vue en plan de la ressource actuelle est disponible via ce lien .

Sources de données et méthode d’estimation de la ressource actuelle

Le modèle de bloc, utilisé pour générer la ressource actuelle de la zone Ouest, est basé sur un total de 149 sondages carottés qui a produit 8 274 échantillons, ainsi que sur 207 échantillons de rainurage prélevés dans trois (3) tranchées. En tout, 23 horizons minéralisés de paragneiss à graphite furent interprétés et modélisés à partir de ces données.

La classification des ressources a été faite à partir d’un algorithme de classification automatique utilisant des ellipsoïdes de recherche centrés sur des composites.

L’étendue des contours pour les ressources indiquées est basée sur la distance entre les trous de forage. Les épaisseurs totales des volumes minéralisés ont la même catégorie. La ressource indiquée est une zone continue d’environ 2,7 km de long sur environ 175 m de large. Les trous de forage sont typiquement espacés de 100 m ou moins de section à section et espacés tous les 75 m ou moins sur les sections pour les zones de ressources indiquées. La portion de ressources mesurées possède des forages typiquement espacés de 50 m ou moins de section à section et espacés tous les 60 m ou moins sur les sections. Toutes les ressources à l’extérieur de ce périmètre reçoivent la catégorie présumée par défaut.

Le modèle de bloc représentant la ressource actuelle de la zone Ouest a été préparé par Yann Camus, ing., de SGS Canada Inc. – Geostat (« SGS – Services Géologiques ») de Blainville, Québec, à l’aide du logiciel Genesis©. L’interpolation a été réalisée à l’aide de l’inverse du carré de la distance (ID2) en utilisant différentes ellipses de recherche dont l’orientation a été adaptée pour être conforme la géologie du gisement. Le modèle de blocs fut compilé ensuite en utilisant le logiciel Whittle de GEOVIATM afin de créer une fosse optimale limitant la ressource actuelle. Les paramètres utilisés pour générer la fosse actuelle sont les mêmes que ceux utilisés pour la fosse précédente permettant ainsi une comparaison des résultats. Un résumé des paramètres utilisés pour la modélisation est disponible ci-dessous dans le tableau 3.

Tableau 3. Paramètres utilisés pour la génération de la fosse de la ressource actuelle.

PARAMÈTRES VALUES Devise (CAD sauf si spécifié autrement) 1,28 CAD = 1,00 USD Taille des blocs 5 m x 5 m x 5 m Densité 2,76 t/m3 Angle global de la pente Roc 55o Mort-terrain 25o Prix de vente du concentré de graphite 1 124,00 $USD /t – coût transport

Contrôle de la qualité

Comme mentionné dans le communiqué émis le 3 décembre 2019, un strict protocole de contrôle de la qualité fut établi lors de la campagne de forage de 2019. Suite à l’analyse des résultats des échantillons de contrôle de la qualité, il fut déterminé que les analyses en teneur de carbone graphitique de cette campagne, permettant l’estimation des ressources actuelles, sont fiables.

Les informations techniques présentées dans ce communiqué ont été préparées par Yann Camus, ing., de SGS Canada Inc. – Services Géologiques, une personne indépendante qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101.

Financement

La Société annonce que le remboursement du financement de Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst ») d’un montant de 2 000 000 $ CA annoncé le 28 juin 2019 ( communiqué de presse ) est prolongé au 31 décembre 2020 (« Premier financement »). Les autres modalités du Premier financement demeurent inchangées. La Société annonce également avoir conclu un nouveau financement non garanti avec Pallinghurst pour un montant total de 2 000 000 $ CA selon les mêmes modalités que le Premier financement c’est-à-dire un taux d’intérêt de 9% par année et le remboursement du capital et des intérêts courus fixé au plus tard le 31 décembre 2020.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle produit un concentré de graphite en paillettes pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux en vue de la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique avec une faible empreinte carbone.

