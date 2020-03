March 19, 2020 10:45 ET

I forlængelse af børsmeddelelser af 11. marts 2020, hvor tegningsprospekter, centrale investorinformationer samt tegningsperiode for Optima Rente A og Optima Rente Akk. A blev offentliggjort, orienteres hermed om at, der grundet uroen på de finansielle markeder sker en udsættelse af tegningsperioden.

Ny tegningsperiode forventes at løbe fra den 2. april – 20. april 2020, begge dage inklusive, og andelene udbydes i tegningsperioden til tegningskurs DKK 100,26 franko.

Andelene forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 24. april 2020.

Nye tegningsprospekter samt centrale investorinvestorinformationer vil blive offentliggjort snarest muligt.

Bemærk at alle tegningsordrer fra den oprindelige tegningsperiode vil blive annulleret, hvorfor investorer opfordres til at tegne på ny, når nye tegningsprospekter, inkl. tegningsblanketter, offentliggøres.







