Tulosvaroitus: Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koulutustoimialan markkinaolosuhteet ovat merkittävästi heikentyneet ja sen vuoksi Sopranon arvioi, että konsernin liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee.

Soprano Group on strategiansa mukaisesti jo vuosia digitalisoinut palveluitaan ja panostanut verkossa tapahtuvaan koulutukseen. Uudessa tilanteessa konserni on siirtänyt perinteiset luokkahuonekoulutuksensa verkon yli tapahtuviksi etäkoulutuksiksi. Muutos on toistaiseksi onnistunut poikkeusolosuhteisiin nähden varsin hyvin. Koulutusten myynti ei uusista palveluista huolimatta onnistu normaalisti ja koulutusten peruutuksia sekä siirtoja tulee. Konserni sopeuttaa myös kulujaan vastaamaan uutta markkinatilannetta.

Sopranon henkilöstön, kouluttajien ja asiakkaiden turvallisuus ja terveys ovat ykkössijalla. Soprano noudattaa viranomaisten ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja on ohjeistanut oman henkilöstönsä ja yhteistyökumppaninsa työskentelemään etänä varmistaakseen heidän turvallisuutensa.



Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Olemme ainutlaatuisessa markkinatilanteessa. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi maan hallitus on sulkenut koulut ja perinteinen luokkahuonekoulutus on lopetettu. Myös Sopranon koulutuskampuksia on suljettu.



Soprano on panostanut etäkoulutukseen vahvasti jo useita vuosia ja sen ansiosta olemme onnistuneet siirtämään koulutuksia luokista verkkoon varsin hyvin. Kuitenkin, kansantalouden keskittyessä viruksen torjuntaan, koulutus ei jaksa asiakkaita kiinnostaa ja siksi myynti ei toimi normaalisti. Hiukan pidemmällä tähtäimellä verkko- ja etäkoulutusten ansiot varmasti ymmärretään aiempaa paremmin ja etäkoulutuksen kysyntä tulee kasvamaan. Silloin Soprano on laajan koulutussisältönsä ja uusien teknologiaratkaisuidensa ansiosta iskukyinen.

Haluan kiittää motivoitunutta henkilökuntaamme, sitoutuneita asiakkaitamme ja kouluttajaverkostoamme panostuksista ja ymmärryksestä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.”

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29111 henkilöä 2457 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Sopranon kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan sekä usean eri alan ammattitutkintoihin. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisena online-koulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.



Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle on myönnetty Avainlippu-tunnus.



