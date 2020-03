Selskabsmeddelelse

19. marts 2020

Meddelelse nr. 5/2020





Den globale eskalering af coronavirusudbruddet (COVID-19) har en betydelig negativ indvirkning på den globale økonomi og forventes derfor også at have en negativ indvirkning på både efterspørgsel og driften i Nilfisk.

Indtil nu har den negative effekt været begrænset, og de finansielle resultater for januar, februar samt de første to uger af marts 2020 har været i tråd med forventningerne om end med en betydelig negativ afvigelse i Kina. Vi er fortsat i stand til at servicere vores kunder og har indtil nu kun oplevet en begrænset negativ indvirkning på vores forsyningskæde og produktion. Fremadrettet forventer vi dog, at eskaleringen af virusudbruddet vil påvirke både efterspørgsel og drift negativt.

Vores fokus er nu på at tilpasse forretningen og de kommercielle aktiviteter til situationen med henblik på at kunne servicere vores kunder bedst muligt. Vi tager aktivt hånd om omkostninger og nedskalerer investeringer for at beskytte indtjeningen og bevare en sund finansiel balance.

Givet den hurtige dag-til-dag udvikling på tværs af mange markeder er vi på nuværende tidspunkt ikke i stand til at vurdere den potentielle negative effekt af coronavirusudbruddet. Som en konsekvens heraf er vores finansielle forventninger til regnskabsåret 2020 ikke længere meningsfulde, hvorfor de nu er suspenderet. Så snart vi er i stand til fyldestgørende at vurdere effekten af coronavirusudbruddet, vil vi udsende opdaterede forventninger til regnskabsåret 2020. For så vidt angår vores finanskalender, er delårsrapporten for 1. kvartal 2020 planlagt til offentliggørelse den 15. maj 2020.

Vi overvåger udviklingen konstant og følger anvisninger udstedt af de respektive myndigheder i de lande, hvori vi opererer. Vores primære fokus er på sundheden hos vores medarbejdere, kunder samt samarbejdspartnere globalt samt de samfund, hvori vi driver forretning.

Kontakt

Investor Relations

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

T: +45 2128 5832

Media Relations

Louise Refsgaard Klinge

Global Media Relations

T: +45 2067 0833

