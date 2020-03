NACON ANNONCE WRC 9, WRC 10 ET WRC 11

Lesquin, le 19 mars 2020 – NACON et son studio de développement KT Racing sont ravis de révéler WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. Après le succès de WRC 8, WRC 9 réserve de nombreuses améliorations et nouveautés à tous les amateurs de jeux de rallye. Le jeu sera disponible dès le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.

NACON est aussi très heureux d’annoncer que WRC 9 est en cours de développement pour les consoles Xbox Series X et PlayStation®5, pour lesquelles plus d’information sont à venir dans les prochains mois.

À cette occasion, NACON et KT Racing annoncent également la poursuite de leur accord de licence avec WRC Promoter jusqu’en 2022 pour le développement et l’édition de WRC 10 et de WRC 11.

Découvrez la vidéo d’annonce de WRC9 : https://youtu.be/tYVEjuzl3CU

Avec WRC 9, les équipes passionnées du studio français KT Racing n’ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à répondre aux attentes des fans les plus exigeants en quête de toujours plus de réalisme et de challenge.

Un mode carrière enrichi pour encore plus de challenge

Salué comme offrant l’un des meilleurs modes Carrière des jeux de racing, WRC 8 avait conquis le cœur des fans. Il est de retour dans WRC 9 avec des mécaniques de gameplay enrichies et de nouvelles possibilités de faire progresser son écurie, des épreuves encore plus diversifiées et un lien plus fort avec ce que vivent les équipes du championnat tout au long de l’année.

Toujours plus de contenus

WRC 9 proposera de nouveau un contenu très fourni avec notamment 3 nouvelles épreuves au calendrier : le retour du mythique Safari Rally du Kenya, du Rallye du Japon au tarmac très étroit, les sublimes paysages du Rallye de Nouvelle Zélande, ainsi 2 autres rallyes aux environnements entièrement retravaillés. Enfin, les fans pourront prendre le volant de nouveaux véhicules historiques ayant marqué l’histoire du Championnat.





Une expérience de jeu toujours plus réaliste



Afin d’améliorer et d’affiner certains comportements des véhicules, les développeurs se sont de nouveau concentrés sur le réalisme de la physique des voitures pour aller encore plus loin : suspensions, freinage, gestion des masses... Avec pour objectif de reproduire fidèlement les réactions des voitures sur toutes les surfaces et dans toutes les conditions qu’offre le championnat. Un travail particulier sur le son permet également une meilleure immersion.

WRC 9 plongera ainsi les joueurs au cœur de la nouvelle saison du FIA World Rally Championship en incluant tous les contenus de l’année, et bien plus encore :

3 nouveaux rallyes : Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya

Plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC

Plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat



Plus d’informations seront révélées très prochainement !

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur PS4™, Xbox One et Epic Game Store

pour PC. Une date de sortie sera dévoilée ultérieurement pour les consoles Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch.





À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Kylotonn

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 110 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 25 titres distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com

About WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World Rally Championship, including TV production and the marketing of global media and sponsorship rights. The Promoter also has responsibility to increase the field of participants and to propose the venues that form the FIA WRC calendar. The World Rally Championship is the FIA’s premium rally series. WRC showcases authentic motorsport, high performance cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings ranging from the ice and snow of Scandinavia to the blistering heat of Mexico. Established in its current format in 1973, WRC participants battle for the drivers’ and manufacturers’ world titles at 13 rallies spanning 15 countries and six continents. Additional championship information can be found at www.wrc.com and www.wrcplus.com .

