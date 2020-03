VANCOUVER, Colombie-Britannique , 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation et la distribution d’une gamme de produits de consommation courante à base de champignons médicinaux, présente aujourd’hui une nouvelle propriété intellectuelle exclusive (« PI ») pour sa gamme de produits de médecine alternative intégrée verticalement. La société a également le plaisir d’annoncer la conclusion d’une entente définitive pour l’acquisition de Novo Formulations Ltd. (« NovoFormulations »).



Les nouvelles plates-formes de système de distribution de NovoFormulations, ainsi que les progrès complémentaires en R&D, accéléreront l’architecture du portefeuille de brevets de Champignon, car la société continue d’être un précurseur dans le secteur des produits de grande consommation (« PGC ») ainsi que dans les nouveaux domaines de la médecine psychédélique.

NovoFormulations est une société de biotechnologie spécialisée qui se concentre sur le développement de nouveaux systèmes de distribution innovants pour les industries pharmaceutique et nutraceutique. L’équipe de NovoFormulations est formée d’une liste de docteurs et de scientifiques de niveau technicien, possédant chacun plusieurs décennies d’expérience dans l’élaboration de nouvelles PI médicales, ainsi que dans le développement et la commercialisation commerciale de plates-formes de distribution propriétaires.

NovoFormulations travaille actuellement avec de la kétamine, des anesthésiques et de l’adaptogénique, ainsi qu’avec une foule de produits pharmaceutiques et de molécules naturelles dans un établissement certifié GMP et pharmaceutique (DIN) (l’ « établissement de formulations GMP ») situé au Québec, Canada, ainsi que dans une pharmacie accréditée en Ontario. Là-bas, la société formule, développe et commercialise activement des plates-formes de distribution biodisponibles, notamment :

transdermique (topique) ;

intranasale ;

sublinguale ; et,

oral et suppositoire novateur.

Également basé au Québec, le partenaire de fabrication de NovoFormulations transformera ses nouvelles plates-formes de livraison et formulations en produits finis à vendre dans son usine de fabrication certifiée GMP de 40 000 pieds carrés, approuvée par Santé Canada et par la Federal Drug Administration (FDA).

Champignon prévoit de tirer parti de l’infrastructure existante de développement de produits de NovoFormulations et des filiales sous licence afin de poursuivre les formulations à base de psilocybine et de MDMA, dans le but de développer et de commercialiser des traitements rapides capables d’améliorer les résultats pour la santé, y compris la dépression, le SSPT et les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues (DPS). Le marché actuel des traitements DPS pharmacologiques en Amérique du Nord dépasse les 10 milliards de dollars par an.

« Les récentes acquisitions de NovoFormulations et d’Artisan Growers sont absolument relutives les unes aux autres et à nos objectifs commerciaux soient d’améliorer la santé et le bien-être de millions de consommateurs via notre suite d’extraits de champignons médicinaux, de produits infusés aux champignons et désormais par l’entremise de nouveaux systèmes de distribution. » déclara le directeur général de Champignon, Gareth Birdsall. « Les infrastructures existantes héritées de ces récentes acquisitions nous positionnent comme un acteur de premier plan tout au long du cycle de vie de la médecine alternative, de la R&D à la formulation, la fabrication et la distribution finale. Le résultat final sera une solution clé en main qui comprend à la fois des mélanges d’ingrédients standardisés et des produits de qualité pharmaceutique qui peuvent désormais être commercialisés via une variété de systèmes de distribution exclusifs. L’ajout de NovoFormulations permet à Champignon d’offrir des médicaments d’une manière plus sûre, plus efficace et plus rapide que nos pairs, du laboratoire aux essais précliniques et cliniques. Nous avons l’intention de commercialiser des produits dans toute l’Amérique du Nord, aussi rapidement que possible et de façon efficace. »

L’équipe de NovoFormulations travaille aux côtés de plusieurs institutions universitaires de premier ordre, et collabore avec des professionnels de la santé et des cliniques associées dans de nombreux espaces de santé et de bien-être, notamment : la psychiatrie (dépression, anxiété, ESPT, TOC) ; la toxicomanie (alcoolisme, drogues et obésité) ; la neurologie (commotion cérébrale et douleur neuropathique) ; la rhumatologie (arthrose, polyarthrite rhumatoïde) ; le vieillissement (démence, maladie d’Alzheimer probable, mini-AVC) ; et les troubles métaboliques (diabète).

Champignon cherchera également à intégrer ses extraits de champignons médicinaux existants, ainsi que les champignons cultivés dans l’usine d’Artisan Growers, dans certains systèmes de distribution exclusifs développés par NovoFormulations. La société a formulé avec succès un mélange de champignons fonctionnels, qui comprend, mais sans s’y limiter, les variétés de champignons suivantes :

le Reishi : un adaptogène aux propriétés anti-inflammatoires, hypocholestérolémiantes et antivirales connues ; le Lion’s Mane : un champignon aux propriétés adaptogènes pour des fonctions cognitives améliorées ; et, le Chaga : un champignon aux propriétés adaptogènes, qui peut agir comme un agent neuroprotecteur et peut se vanter d’avoir des propriétés antivirales et anticancéreuses.

Selon les termes de la convention, Champignon acquerra 100 % des actions émises et en circulation de NovoFormulations pour une contrepartie totale de 12,5 millions d’actions ordinaires dans le capital de la Société. Une commission s’applique à cette transaction.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. est une entreprise canadienne dédiée à la distribution de produits infusés aux champignons médicinaux artisanaux. L’équipe de Champignon a pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être de millions de consommateurs potentiels grâce à la distribution d’une gamme de produits haut de gamme infusée aux champignons. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : www.ChampignonBrands.com

