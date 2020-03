Silmäasema arvioi koronavirusepidemian heikentävän yhtiön näkymiä





Pörssitiedote - sisäpiiritieto

19.3.2020 klo 19.00



Silmäasema arvioi koronavirusepidemian leviämisen, yhdessä hallituksen antamien suositusten ja määräysten kanssa, vaikuttavan merkittävästi ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Tämä heijastuu lyhyellä aikavälillä merkittävästi Silmäaseman liiketoimintaan ja näkymiin.



”Koronan taloudellisia vaikutuksia on mahdoton arvioida, mutta varmaa on, että se tulee vaikuttamaan merkittävästi Silmäaseman toimintaan lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä merkittäväksi nousee se, kuinka kauan epidemia kestää, kuinka paljon Suomen BKT laskee ja kuinka suuren kolauksen tämä kaikki aiheuttaa kuluttajien luottamukseen omaan talouteensa”, Silmäaseman toimitusjohtaja Teppo Lindén sanoo.

Silmäasema julkistaa viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksen 31.3.2020. Yhtiö ei tule antamaan vuodelle 2020 näkymäarviota, sillä koronaviruksen vaikutuksia liiketoimintaan on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Selvää kuitenkin on, että näkymät ovat heikentyneet.

Silmäasema jakoi kutsut yhteistoimintaneuvotteluihin tiistaina 17.3.2020 Silmäasema Optiikka Oy:n ja Silmäasema Sairaala Oy:n henkilökunnalle. Kaikkiaan yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on 775 työntekijää myymälöissä, silmäsairaaloissa ja hallinnossa. Neuvottelut koskevat pääasiallisesti lomautuksia.



”Mahdolliset lomautukset tehtäisiin porrastetusti, joten asiakkaat saavat meiltä jatkossakin mahdollisimman laaja-alaista palvelua kaikissa näkemisen ja silmien terveyden tarpeissaan. Koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset aiheuttavat huolta varsinkin ikäihmisissä, jotka ovat meille tärkeä asiakasryhmä. Rakennamme parhaillaan uusia palvelumalleja, jotka ovat avuksi erityisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, sanoo toimitusjohtaja Teppo Lindén.



Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.