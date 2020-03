OTTAWA, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que partenaire de la Stratégie Emploi et compétences jeunesse (SECJ), Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada), une initiative de la Sustainable Forestry Initiative (SFI), est heureux de tenir son tout premier Sommet virtuel des emplois verts.



Divers jeunes de partout au Canada, ainsi que des professionnels de l'industrie et des partenaires du programme, fourniront des ressources sur la façon de s’informer sur les cheminements de carrière écologiques et sur les différentes possibilités d'emploi qui sont avantageuses pour les collectivités, l'économie et l'environnement. Ce tout premier Sommet des emplois verts d’APLA Canada devait à l’origine se dérouler sur deux jours et en personne, mais il se tiendra plutôt en ligne en raison des préoccupations liées à la COVID-19. Il s'agit d'une occasion importante pour les participants d'en apprendre davantage sur la diversité des carrières dans le secteur forestier et sur les compétences importantes dont ils auront besoin pour réussir.

« Bien que nous ayons dû annuler les événements en personne, nous sommes heureux de pouvoir encore réunir les participants dans un forum virtuel pour qu’ils discutent de ces questions importantes et célèbrent le succès de notre programme d'emplois verts », déclare Kathy Abusow, présidente-directrice générale d’APLA Canada.

Grâce au financement d'Emploi et Développement social Canada et son important réseau de plus de 200 employeurs à travers le pays, APLA Canada a placé des jeunes dans plus de 2 000 emplois verts depuis 2018, dans 12 provinces et territoires. L’organisation a également réussi à atteindre un équilibre entre les sexes dans tous ses placements à des emplois verts et elle a offert des possibilités d'emploi à plus de 250 jeunes autochtones. Tous les jeunes qui ont participé aux initiatives d'emplois verts d’APLA Canada ou ceux qui souhaitent en savoir plus sur les cheminements professionnels dans le secteur de la forêt et de la conservation sont invités à se connecter le 23 mars pour le Sommet virtuel des emplois verts d’APLA Canada.

En plus d'offrir des expériences de travail déterminantes, APLA Canada propose une série d'outils de perfectionnement professionnel et un programme de mentorat (actuellement en phase pilote) pour aider les jeunes, y compris ceux qui sont confrontés à des obstacles, à trouver un emploi et à acquérir des compétences.

Si vous souhaitez vous inscrire au Sommet virtuel des emplois verts d’APLA Canada, veuillez consulter le site https://pltcanada.org/fr/emplois-verts/sommet-virtuel-des-emplois-verts-2020/ .

Pour plus d'informations, consultez le rapport annuel de 2019 décrivant les succès des emplois verts d’APLA Canada : https://pltcanada.org/2019report/fr/ .

Au sujet du projet Apprendre par les arbres Canada

Une initiative de SFI, le projet Apprendre par les arbres Canada croit en une société qui valorise les forêts gérées de façon durable et le plein air et qui en tire parti. APLA Canada s'est engagé à utiliser le plein air pour inciter les jeunes à s'informer sur le monde qui les entoure - en milieu rural, dans les communautés autochtones et urbaines - et à promouvoir la connaissance, la bonne gestion et les cheminements professionnels dans le secteur de l'environnement en utilisant les arbres et les forêts comme fenêtres sur le monde.