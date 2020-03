LAUSANNE, Schweiz, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biotechologie-Unternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gibt die Ernennung von Ron Squarer zum Vorstandsvorsitzenden und Berater des Unternehmens bekannt. Peter B. Corr, Ph.D., der seit der Gründung des Unternehmens im Juni 2011 die Position des Vorsitzenden innehatte, bleibt weiterhin Mitglied des Vorstands.



Ron Squarer war von 2012 bis 2019 als Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands von Array BioPharma, Inc. (Array) tätig. In dieser Zeit setzte er eine auf den Bereich der Onkologie ausgerichtete Forschungs-, Enwicklungs- und Vermarktungsstrategie um, die in der erfolgreichen Markteinführung von Braftovi® (Encorafenib) und Mektovi® (Binimetinib) gipfelte. Während seiner Tätigkeit bei Array stieg die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als das 30-Fache. Das Unternehmen wurde schließlich von Pfizer Inc. zu einem Unternehmenswert von insgesamt ca. 11,4 Milliarden US-Dollar erworben.

„In seiner fast 30-jährigen beruflichen Laufbahn in der globalen biopharmazeutischen Industrie konnte Ron Squarer umfangreiche Führungserfahrung im Bereich der Onkologie sammeln, unter anderem in der kommerziellen und klinischen Entwicklung und der Festlegung von Forschungsprioritäten“, so Dr. Corr, Mitgründer und Managing General Partner von Auven Therapeutics. „Sein enormes Kommerzialisierungs-Know-how ist für ADC Therapeutics unglaublich wertvoll, da wir derzeit die Einreichung eines Antrags bei der U.S. Food and Drug Administration im dritten Quartal 2020 auf Zulassung von Lonca als Biologikum (Biologics License Application, BLA) vorbereiten und die Vertriebsorganisation in Vorbereitung auf die voraussichtliche Markteinführung von Lonca im zweiten Quartal 2021, sofern diese genehmigt wird, weiter ausbauen möchten. Ich freue mich, die Rolle des Vorsitzenden an Ron Squarer zu übergeben und ihn im Vorstand willkommen zu heißen.“

Vor seinem Einstieg bei Array bekleidete Herr Squarer verschiedene Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung bei Hospira, Inc., einem weltweit tätigen Pharma- und Medizinprodukteunternehmen. Als Senior Vice President und Chief Commercial Officer bei Hospira war er an der Erwirtschaftung eines Jahresumsatzes von 4,0 Milliarden US-Dollar beteiligt. Herr Squarer kam von Mayne Pharma zu Hospira, als das Unternehmen 2007 an Hospira verkauft wurde. Vor seiner Tätigkeit als Senior Vice President, Global Corporate and Business Development bei Mayne Pharma hatte Herr Squarer Führungspositionen bei Pfizer (mit Schwerpunkt Onkologie) und bei SmithKline Beecham Pharmaceuticals (jetzt GlaxoSmithKline) in den USA und Europa inne.

Herr Squarer ist derzeit Vorstandsmitglied der börsennotierten Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals, Inc. und Retrophin, Inc. Er erwarb einen MBA an der Kellogg School of Management, Northwestern University, USA und einen Bachelor-Abschluss in Biochemie an der University of California, Berkeley, USA.

„Ich freue mich, den Vorsitz des Vorstands übernehmen zu dürfen, da sich ADC Therapeutics von einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen zu einem Handelsunternehmen entwickelt“, kommentierte Ron Squarer. „Ich freue mich auf die aktive Zusammenarbeit mit Chris Martin, dem Vorstand und den Teams, um die Vorbereitungen für die Markteinführung von Lonca fortzusetzen und die Entwicklung neuer AWK für Patienten, die an hämatologischen und soliden Tumoren leiden, voranzutreiben.“

„Peter Corrs umfassende Fachkenntnisse in der Arzneimittelforschung und -entwicklung waren von unschätzbarem Wert und ermöglichten es ADC Therapeutics, den derzeitigen Punkt zu erreichen, an dem wir uns nun schnell der Vermarktung von Lonca nähern und zugleich unsere umfangreiche Pipeline von AWK weiterentwickeln. Es ist charakteristisch für Peter, dass er den Stab an Ron Squarer, einem Vorsitzenden mit profunder Erfahrung weiterreicht. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Ron, da er das Unternehmen dabei unterstützt, das volle klinische und wirtschaftliche Potenzial unserer Pipeline auszuschöpfen“, so Chris Martin, Chief Executive Officer bei ADC Therapeutics.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung einer umfangreichen Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren spezialisiert hat. Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Lonca (Loncastuximab-Tesirin, vormals ADCT-402), übertraf seinen primären Endpunkt in einer klinischen Phase-II-Schlüsselstudie mit 145 Patienten und zeigte eine signifikante klinische Einzelwirkstoffaktivität bei einer breiten Population schwer zu behandelnder Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL). Das Unternehmen beabsichtigt, im dritten Quartal 2020 einen BLA-Antrag für Lonca für die Behandlung von DLBCL bei der U.S. Food and Drug Administration einzureichen und zugleich eine Phase-II-Schlüsselstudie zu Lonca für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom zu beginnen. Der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, Cami (Camidanlumab-Tesirin, vormals ADCT-301), zielt auf IL2a/CD25 ab. Cami zeigte in einer Phase-I-Studie mit 133 Patienten, die am Hodgkin-Lymphom leiden, eine signifikante klinische Aktivität und wird derzeit in einer Phase-II-Schlüsselstudie mit 100 Patienten untersucht. Basierend auf seinem auf regulatorische T-Zellen ausgerichteten Wirkmechanismus untersucht das Unternehmen die Wirksamkeit von Cami auch in einer laufenden Phase-Ib-Studie für die Behandlung von soliden Tumoren in einem breiten Spektrum von Krebsarten. ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ .

