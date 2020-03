LAUSANNE, Suisse, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants destinés aux patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la nomination prochaine de Ron Squarer en tant que Président de son Conseil d'administration et conseiller de la Société. Peter B. Corr, Ph.D., qui est le Président depuis la création de la Société en juin 2011, restera membre du Conseil d'administration en tant que Directeur.



M. Squarer a été Président-directeur général et membre du Conseil d'administration d'Array BioPharma, Inc. (Array) de 2012 à 2019, années pendant lesquelles il a mis en œuvre une stratégie de recherche, de développement et de commercialisation axée sur l'oncologie qui a culminé avec les lancements commerciaux fructueux de Braftovi® (encorafenib) et Mektovi® (binimetinib). Au cours de son mandat chez Array, la capitalisation boursière de la société a été multipliée par plus de 30, et la société a finalement été rachetée par Pfizer Inc. pour une valeur d'entreprise totale d'environ 11,4 milliards USD.

« Les près de 30 ans de carrière de Ron dans l'industrie biopharmaceutique mondiale comprennent une expérience de leadership étendue en oncologie couvrant des fonctions de priorisation des recherches, commerciales et de développement clinique », a déclaré le Dr Corr, qui est aussi co-fondateur et Gérant associé d'Auven Therapeutics. « Son expertise de la commercialisation sera incroyablement précieuse pour ADC Therapeutics alors que nous nous préparons à soumettre une demande de licence biologique à la Food and Drug Administration des États-Unis pour Lonca au troisième trimestre de 2020 et continuons de faire progresser l'organisation commerciale en préparation du lancement anticipé de Lonca au deuxième trimestre de 2021, si notre demande est approuvée. Je suis ravi de transmettre la fonction de Président à Ron et lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil d'administration. »

Avant de rejoindre Array, M. Squarer a occupé des fonctions aux responsabilités croissantes chez Hospira, Inc., une compagnie d'appareils médicaux et pharmaceutique opérant à l'échelle mondiale. En tant que Directeur commercial et Vice-président sénior d'Hospira, il avait pour responsabilité de produire 4,0 milliards USD de recettes annuelles. M. Squarer a rejoint Hospira alors qu'il travaillait chez Mayne Pharma, quand cette dernière a été vendue à Hospira en 2007. Avant d'occuper la fonction de Vice-président sénior du développement commercial et d'entreprise mondial chez Mayne Pharma, M. Squarer a occupé des fonctions de leadership chez Pfizer (principalement en relation avec l'oncologie) et SmithKline Beecham Pharmaceuticals (désormais GlaxoSmithKline) aux États-Unis et en Europe.

M. Squarer est actuellement membre du Conseil d'administration des sociétés publiques Deciphera Pharmaceuticals, Inc. et Retrophin, Inc. Il a obtenu un MBA de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern, et une licence en biochimie de l'université de Californie, à Berkeley.

« Je suis ravi d'assumer le rôle de Président du Conseil d'administration alors qu'ADC Therapeutics évolue depuis l'activité recherche et développement pour devenir une organisation commerciale », a déclaré M. Squarer. « Je suis impatient de travailler activement avec Chris Martin, le Conseil d'administration et l'équipe dans son ensemble afin de poursuivre les préparatifs du lancement de Lonca et de faire progresser le développement de nouveaux ADC pour les patients atteints de cancers hématologiques et de tumeurs solides. »

« La vaste expérience de Peter Corr en découverte et développement de médicaments a été inestimable pour piloter ADC Therapeutics à tel point que nous nous approchons désormais rapidement de la commercialisation de Lonca tout en continuant à développer notre pipeline approfondi d'ADC. Cela ressemble bien à Peter, de passer le flambeau à un Président possédant une expérience aussi riche que Ron. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Ron alors qu'il aidera la Société à libérer le plein potentiel clinique et commercial de notre pipeline », a déclaré Chris Martin, Président-directeur général d'ADC Therapeutics.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics est une société de biotechnologie axée sur le développement et la commercialisation d'un pipeline approfondi de conjugués anticorps-médicaments (ADC) pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. Le programme principal de la Société, Lonca (loncastuximab tesirine, anciennement ADCT-402), a dépassé son principal critère d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 avec 145 patients, démontrant une activité clinique significative en monothérapie à travers une large population de patients difficiles à traiter atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute ou réfractaires (r/r). La Société a l'intention de soumettre une demande de licence biologique à la Food and Drug Administration des États-Unis concernant Lonca pour le traitement du DLBCL au troisième trimestre de 2020, et de commencer simultanément un essai pivot de Phase 2 pour Lonca chez les patients atteints de lymphome folliculaire r/r. Le deuxième programme principal de la Société, Cami (camidanlumab tesirine, anciennement ADCT-301), cible les IL2a/CD25. Cami a démontré une activité clinique significative chez des patients atteints de lymphome hodgkinien dans le cadre d'un essai de Phase 1 avec 133 patients et est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai pivot de Phase 2 avec 100 patients. Sur la base de son mécanisme d'action ciblant les lymphocytes T régulateurs, la Société évalue aussi Cami dans le cadre d'un essai en cours de Phase 1b pour le traitement des tumeurs solides présentant du potentiel pour une large gamme de types de cancer. Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne, en Suisse, et l'entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://adctherapeutics.com/ .

