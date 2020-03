MONTRÉAL, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le partenaire de DIOS EXPLORATION INC. a complété un levé magnétique héliporté et planifie des forages en avril sur la propriété aurifère Solo de DIOS, au sud de la faille Opinaca, au sud-est de sa propriété K2 à la Baie James Eeyou Istchee au Québec. DIOS a annoncé le 11 février la signature d’une entente avec Ressources Sirios inc. lui permettant d’obtenir une participation dans cette propriété, située à environ 13 km au sud-ouest de la découverte aurifère Patwon sur la propriété Elmer d’Exploration Azimut.



Les travaux d’anciens détenteurs ont permis de localiser des anomalies d’or dans les sols et de polarisation provoquée sur le flanc d’un nez de pli, dans le contexte non affleurant de Solo. Ces cibles, ne pouvant être testées que par forage, n’ont toutefois jamais été vérifiées dans ces formations géologiques plus jeunes que celles de K2-Elmer.

SECONDE CLÔTURE DU PLACEMENT PRIVÉ COMPLÉTÉE

DIOS a complété un placement privé sans intermédiaire totalisant 659 000 $, incluant une deuxième clôture de 42 000 $ suite à l’émission de 420 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,10 $ chacune. Le produit servira aux travaux d’exploration du projet K2 détenu à part entière et contigu au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Azimut.

Les travaux de DIOS ont mis en lumière la cible d’or WI TARGET, un conducteur électromagnétique de 3 km entièrement sur ses claims, et entre autres, les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, en direction au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut, montrant des similarités telles les roches hôtes, les altérations et la présence de 3 réseaux de veines de quartz. La stratigraphie de K2 est la même que celle de la propriété Elmer d’Azimut, toutes deux au nord de la faille Opinaca, une importante structure nord-est régionale. Voir comm. du 5 mars. Les titres émis dans ce placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois et un jour. Ce placement privé est réalisé en vertu de dispenses de prospectus des autorités en valeurs mobilières compétentes et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Ce communiqué fut révisé par M.J. Girard Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.



