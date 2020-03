March 19, 2020 16:30 ET

El apoyo supera los $6 millones de dólares en donaciones, logística y transporte, y colaboración con más de una docena de agencias de ayuda que están desplegando nuevas iniciativas para combatir el Coronavirus.



La ayuda tiene alcance local y global e incluye la entrega de suministros médicos urgentes, apoyo alimentario y de vivienda, y asistencia financiera para ayudar con los esfuerzos de recuperación.

ATLANTA, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación UPS, que lidera los programas de ciudadanía global para UPS (NYSE: UPS), anunció que ha incrementado sus esfuerzos de ayuda ante el nuevo Coronavirus. Estos esfuerzos incluyen nuevas donaciones las que ahora superan los $6 millones de dólares, y benefician a diferentes agencias de las Naciones Unidas y de ayuda humanitaria, así como a organizaciones comunitarias e internacionales sin fines de lucro y no-gubernamentales.

El apoyo incluye la provisión de servicios de transporte sin costo, la colaboración de expertos de UPS con más de una docena de organizaciones para consultas sobre el funcionamiento de las cadenas de suministro, así como contribuciones monetarias para acelerar la distribución de equipos de protección para los trabajadores de la industria de la salud en las comunidades afectadas.

"UPS y La Fundación UPS tienen una amplia experiencia en ayudar a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de crisis repentinas y prolongadas. Esa experiencia nos permite brindar apoyo crítico a nuestros socios durante este tiempo de necesidad sin precedentes", dijo Eduardo Martínez, presidente de La Fundación UPS y director de diversidad e inclusión de UPS.

"Las relaciones que hemos desarrollado con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, abarcan años e incluso décadas en algunos casos. Somos capaces de trabajar juntos, inspirarnos unos a otros e implementar rápidamente nuestro apoyo y ayuda logística para impulsar resultados que ayuden a preservar la vida de otros", concluyó Martinez.

Las nuevas donaciones serán distribuidas a los siguientes organismos:

United Way of America : Proporciona apoyo crítico, alimentos y asistencia financiera a familias, niños y ancianos para ayudar en procesos de recuperación.



: Proporciona apoyo crítico, alimentos y asistencia financiera a familias, niños y ancianos para ayudar en procesos de recuperación. Cruz Roja Americana : La organización ahora se está enfrentando a una grave escasez de sangre debido a la cancelación de las actividades de donación de sangre. La financiación ayudará a mantener el suministro vital de sangre que necesitan los sistemas de salud pública en todo Estados Unidos.



: La organización ahora se está enfrentando a una grave escasez de sangre debido a la cancelación de las actividades de donación de sangre. La financiación ayudará a mantener el suministro vital de sangre que necesitan los sistemas de salud pública en todo Estados Unidos. El Ejército de Salvación : Provee refugio y programas de alimentación a las personas más vulnerables de las comunidades.



: Provee refugio y programas de alimentación a las personas más vulnerables de las comunidades. Operation Hope : Apoya la infraestructura nacional de respuesta, en asociación con FEMA y la Cruz Roja Americana, para individuos y pequeñas empresas necesitadas. Los centros nacionales de asesoramiento proporcionarán consultas de presupuesto de emergencia y orientación de gestión de acreedores para aquellos trabajadores que están en riesgo financiero por interrupción de ingresos.



: Apoya la infraestructura nacional de respuesta, en asociación con FEMA y la Cruz Roja Americana, para individuos y pequeñas empresas necesitadas. Los centros nacionales de asesoramiento proporcionarán consultas de presupuesto de emergencia y orientación de gestión de acreedores para aquellos trabajadores que están en riesgo financiero por interrupción de ingresos. Center for Disaster Philanthropy, CDP (Centro de Filantropía para Desastres): Proporciona un consejo estratégico sobre la participación del sector privado en actividades como entrega de alimentos a domicilio y asistencia médica a los ancianos y otras personas vulnerables de la comunidad.



Proporciona un consejo estratégico sobre la participación del sector privado en actividades como entrega de alimentos a domicilio y asistencia médica a los ancianos y otras personas vulnerables de la comunidad. Good360: Proporciona equipos de protección personal (EPP) y otros suministros médicos y equipos de limpieza para los proveedores del cuidado de la salud.



Proporciona equipos de protección personal (EPP) y otros suministros médicos y equipos de limpieza para los proveedores del cuidado de la salud. UNICEF: Proporciona ayuda a países y regiones que carecen de la infraestructura sanitaria y los sistemas de apoyo social necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades como resultado del Coronavirus.



Proporciona ayuda a países y regiones que carecen de la infraestructura sanitaria y los sistemas de apoyo social necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades como resultado del Coronavirus. Programa Mundial de Alimentos (PMA): Implementa y supervisa la cadena de suministro que permite las entregas de suministros críticos para todos los organismos de las Naciones Unidas y mantiene las operaciones, almacenes móviles y tiendas de campaña para la entrega inmediata de alimentos desde los centros de almacenamiento.



Implementa y supervisa la cadena de suministro que permite las entregas de suministros críticos para todos los organismos de las Naciones Unidas y mantiene las operaciones, almacenes móviles y tiendas de campaña para la entrega inmediata de alimentos desde los centros de almacenamiento. CARE: Proporciona apoyo a poblaciones vulnerables en más de 19 países mediante la colocación de suministros de emergencia, agua, estaciones para lavar las manos, productos de higiene personal, y equipos de autoaislamiento para las brigadas de respuesta rápida.



Proporciona apoyo a poblaciones vulnerables en más de 19 países mediante la colocación de suministros de emergencia, agua, estaciones para lavar las manos, productos de higiene personal, y equipos de autoaislamiento para las brigadas de respuesta rápida. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Organiza la distribución de lonas plásticas y otros artículos de emergencia para apoyar a las familias desplazadas, y ayuda a prevenir la propagación del nuevo Coronavirus entre las familias desplazadas.



Organiza la distribución de lonas plásticas y otros artículos de emergencia para apoyar a las familias desplazadas, y ayuda a prevenir la propagación del nuevo Coronavirus entre las familias desplazadas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés): Apoya las actividades de salud en la comunidad, permite el acceso a los servicios básicos y la gestión de la información, con el objetivo de controlar la propagación del virus.



Apoya las actividades de salud en la comunidad, permite el acceso a los servicios básicos y la gestión de la información, con el objetivo de controlar la propagación del virus. NVOAD: Apoya a las poblaciones vulnerables proporcionando alimentos, refugio y otras actividades sociales de apoyo.

Las nuevas donaciones se suman al reciente esfuerzo brindado por La Fundación UPS y los donantes de productos médicos: MAP International, MedShare y Good360, que juntos proporcionaron más de 4 millones de máscaras respiratorias, 11.000 trajes de protección y 280.000 guantes de nitrilo a trabajadores de la industria de la salud.

Recientemente, UPS también anunció su participación en el grupo de trabajo de respuesta rápida de la Casa Blanca para los sitios de pruebas del Coronavirus (The White House Rapid-Response Taskforce for Coronavirus Testing Sites), proporcionando planificación logística y de operaciones para apoyar la entrega de pruebas y muestras médicas.

La Fundación UPS es un consultor y socio clave de las coaliciones mundiales que organizan la participación del sector privado, incluida la Mesa Redonda del Sector Privado de la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial, la Red Mundial de Cadena de Suministro contra la Pandemia del Foro Económico Mundial y la Plataforma de Acción de COVID del Foro Económico Mundial.

En 2019, La Fundación UPS respondió a 28 grandes desastres mundiales, proporcionando apoyo en especie de ayuda humanitaria y socorro en 74 países – casi $6.5 millones de dólares en servicios sin pago, incluyendo personal de expertos, y el uso de los recursos e infraestructura de UPS que facilita el movimiento de envíos por aire, océano y terrestre. A lo largo de 2019, La Fundación UPS invirtió más de $20 millones en financiamiento, donaciones en especie y apoyo técnico para iniciativas de seguridad comunitaria para mejorar la preparación, respuesta y recuperación urgente ante desastres, el fortalecimiento de la salud pública y la seguridad vial.

