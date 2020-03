Selskabsmeddelelse



Nr. 7, 2020



København, den 19. marts 2020



Usikkerhed og mangel på gennemsigtighed grundet corona virus – De finansielle forventninger for helåret 2020 suspenderes Scandinavian Tobacco Group har haft en god start på året, og den underliggende forretning har præsteret som forventet for 2020. Som følge af det globale udbrud af corona virus (COVID-19) og den usikkerhed og mangel på gennemsigtighed, som udbruddet har medført, finder Scandinavian Tobacco Group det rigtigst at suspendere de finansielle forventninger for 2020. I takt med, at myndigheder over hele verden implementerer foranstaltninger til at inddæmme og bekæmpe spredningen af corona virus, ser vi stadig flere restriktioner i forhold til forbrugernes bevægelsesfrihed, og det påvirker de normale indkøbs- og forbrugsmønstre. Det medfører en situation, hvor vi har betydeligt mindre gennemsigtighed i forbrugeradfærd og -forbrug, og detailkunder ændrer adfærd, da de prøver at tilpasse sig omstændighederne, der konstant ændrer sig. Da situationen udvikler sig dag for dag i landene rundt om i verden, er vi i øjeblikket ikke i stand til præcist at vurdere virkningen på kort sigt af disse forandringer på vores forretning. Vi suspenderer derfor vores finansielle forventninger for 2020, indtil vi har større afklaring af den generelle situation, markedsudviklingen og effekten på vores forretning. Vi forventer, at forbrugeradfærden vil blive normaliseret efter pandemien og anser virkningen på vores forretning for midlertidig. CEO Niels Frederiksen udtaler: “Vi har en fundamentalt robust forretning med sund indtjening og stærke cash flows. Jeg føler mig overbevist om, at vi har et godt udgangspunkt for til at håndtere de udfordringer, vi står over for, og vi bestræber os på at navigere igennem en usikker periode, hvor vi skal beskytte både vores medarbejdere, vores kunder og vores forretning”. Vi forventer at give en opdatering af de finansielle forventninger for 2020, så snart vi mere præcist kan vurdere den økonomiske virkning af corona virus på vores forretning. Vi forventer fortsat at fremkomme med yderligere finansiel information om virkningen af akkvisitionen af Agio Cigars, når integrationsplanlægningen er afsluttet. Beslutningen om at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i 2020 til en værdi på i alt op til DKK 300 mio. er uforandret, men tidspunktet for iværksættelsen kan blive påvirket af de ovennævnte usikkerheder. Bestyrelsens forslag om en ordinær dividende for 2019 på DKK 6,10 pr. aktie er uændret. Scandinavian Tobacco Group fremlægger sit regnskab for første kvartal 2020 den 20. maj 2020.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com





Vedhæftet fil