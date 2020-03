OTTAWA, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié et déposé de nouveau son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 juillet 2019 (le « rapport de gestion modifié de 2019 ») et son rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 (le « rapport de gestion modifié du T1 2020 ») pour mieux se conformer au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.



Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société en date du 17 mars 2020, le rapport de gestion modifié de 2019 et le rapport de gestion modifié du T1 2020 (collectivement, les « rapports de gestion modifiés ») ont été préparés par la Société dans le cadre d’un examen de ses obligations d’information continue par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »). Les rapports de gestion modifiés ont été déposés pour répondre aux observations reçues du personnel de la CVMO et renforcer les documents d’information de la Société. En particulier, parmi d'autres changements, les rapports de gestion modifiés ont été révisés pour :

clarifier et fournir des informations supplémentaires sur les installations de la Société, y compris ses projets concernant les installations, l’état des installations, y compris la construction et l'octroi de licences, et les dépenses en capital supplémentaires engagées et prévues pour les installations ;



clarifier et fournir des informations supplémentaires sur les dépréciations et les radiations de stocks de la Société, y compris les événements, les risques et les incertitudes connexes dont la Société estime raisonnablement qu'ils peuvent affecter de manière significative ses performances futures ;



clarifier et fournir des informations supplémentaires concernant le contrat d'approvisionnement de la Société avec la Société québécoise du cannabis (la « SQDC »), y compris des détails sur le droit de la Société, en vertu du contrat, de vendre 20 000 kg à la SQDC au cours de la première année du contrat ;



fournir des informations supplémentaires sur la manière dont la Société a utilisé le produit de certains financements ;



clarifier et fournir des informations supplémentaires concernant l'utilisation par la Société de mesures financières non définies par les IFRS ; et



préciser que la suspension des activités de l'installation de la Société à Niagara, en Ontario en octobre 2019 a été effectuée, comme précédemment annoncé par la Société, dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts visant à adapter ses activités aux conditions actuelles et à la surcapacité du marché et dans une optique de rentabilité et de durabilité..

Les informations modifiées ne concernent que le rapport de gestion pour les périodes concernées, et aucune modification n'a été apportée aux états financiers des périodes correspondantes.

Les rapports de gestion modifiés sont disponibles sous le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com .

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société en date du 17 mars 2020, la Société accuse un retard dans le dépôt de ses états financiers intermédiaires et des rapports de gestion et attestations connexes pour les périodes de trois et six mois se terminant le 31 janvier 2020 (les « documents d’information du T2 2020 »), et s'efforce de déposer les documents d’information du T2 2020 dès que possible.

À propos d’HEXO



HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs



Le présent communiqué contient des renseignements et énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes et américaines applicables sur les valeurs mobilières. Les énoncés sont fondés sur les attentes internes actuelles de la Société et sur ses estimations, projections, hypothèses, convictions et opinions concernant les événements futurs. Les renseignements et énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « croire », « s’attendre », « probable », « pouvoir », « sera », « devrait », « intention », « anticiper », « potentiel », « proposé », « estimer » et d’autres mots similaires, y compris les variantes grammaticales et la négation de ceux-ci, ou des énoncés selon lesquels certains événements ou conditions « peuvent » ou « pourraient » se produire ou qu’ils « se produiront ».



Les renseignements et énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés concernant le calendrier prévu de dépôt des documents d’information du T2 2020. Les renseignements et énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, quoique jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus à cause desquels les résultats réels et les événements futurs seront sensiblement différents de ceux décrits ou sous-entendus par lesdits renseignements et énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les suivants : les perceptions de la direction quant au calendrier prévu de la préparation et du dépôt des documents d’information du T2 2020, les résultats des activités d’exploitation, des questions liées à l’exploitation, les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que d’autres éléments jugés pertinents dans les circonstances. Rien ne garantit que ces renseignements et énoncés s’avèrent, car les résultats réels et les événements futurs sont susceptibles de varier sensiblement par rapport à ceux qui y sont prévus. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces renseignements et énoncés prospectifs. La Société affirme n’avoir ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les informations et déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si la loi l’exige.

