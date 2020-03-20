加利福尼亚州圣何塞, March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelworks, Inc.（纳斯达克股票代码：PXLW），一家业界领先提供低功耗视频处理解决方案的企业今日宣布，具备PureDisplay观看体验的5G智能手机诺基亚8.3采用了Pixelworks视觉处理器。作为HMD Global推出的首款5G智能手机，诺基亚8.3为消费者带来了影院级大屏幕技术，并在一款高性价比的高端智能手机上提供了非凡的移动娱乐体验。该手机在所有照明环境中都具有清晰逼真的显示效果，让消费者能沉浸在随时可得的视频和交互式游戏中，这些内容通过超高速的5G网络变得更加普及。



搭载高通®骁龙™765G模块平台的诺基亚8.3手机，拥有迄今为止诺基亚智能手机上最大的PureDisplay显示屏。这款6.81英寸无边框屏幕采用了由Pixelworks视觉处理器支持的PureDisplay技术，该技术包括了以下这些高级功能：

全时 HDR –以多达十亿种色彩的沉浸细节准确地显示HDR视频，并将所有其他内容实时转换为HDR体验，以提供全时的电影体验。



–以多达十亿种色彩的沉浸细节准确地显示HDR视频，并将所有其他内容实时转换为HDR体验，以提供全时的电影体验。 增强图像质量 –凭借出色的色彩准确性、清晰度和局部对比度，诺基亚8.3智能手机的屏幕能以生动准确的色彩显示影像，同时在黑暗区域和明亮的光线下均可显示隐藏的细节且不过度曝光图像的其他部分。





–凭借出色的色彩准确性、清晰度和局部对比度，诺基亚8.3智能手机的屏幕能以生动准确的色彩显示影像，同时在黑暗区域和明亮的光线下均可显示隐藏的细节且不过度曝光图像的其他部分。 自适应显示 –在保持图像质量的同时用动态调节来补偿环境光线，从昏暗的房间到阳光明媚的户外，在所有观看条件下都可轻松观看，始终保持出色的清晰度。



–在保持图像质量的同时用动态调节来补偿环境光线，从昏暗的房间到阳光明媚的户外，在所有观看条件下都可轻松观看，始终保持出色的清晰度。 绝对的色彩精度-借助 Pixelworks的高效显示校准功能，消费者可以重现色彩生动逼真的照片和视频所捕捉的瞬间，享受色彩匹配准确的无忧在线购物，以及逼真的游戏体验。

即使内容只是标准动态范围(SDR)格式，Pixelworks处理器仍可为所有流媒体、视频或游戏提供逼真的色彩再现和沉浸式全时HDR质量。这是通过将色彩深度和细节动态提升64倍来实现的，将所有的娱乐内容变成难忘的视觉体验。

HMD全球首席产品官Juho Sarvikas表示：“随着移动视频消费量的快速增长，智能手机显示屏必须在各种室内和室外照明条件下提供沉浸式的全时HDR视觉效果、以及卓越的色彩精度和清晰度，这点至关重要。我们很高兴与Pixelworks继续合作，为我们的首批5G客户进一步提高PureDisplay产品的质量。正是这种引人入胜的视觉体验，才使得诺基亚8.3 这款5G智能手机成为一款具有出色性能且真正实惠的高端娱乐设备。”

Pixelworks执行副总裁兼视频设备总经理Anthony Gioeli表示：“ HMD Global在其首款5G智能手机中继续使用诺基亚的PureDisplay技术，制定新的图像质量标准。作为HMD的合作伙伴，我们将帮助HMD以消费者可承受的价格提供更多优质的显示体验。我们期待与HMD合作，继续在所有智能手机上突破视觉性能的边界。”

Pixelworks简介

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，可在从影院到智能手机的所有屏幕上提供高度真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部位于加利福尼亚州圣何塞。如需了解更多信息，请访问公司官网www.pixelworks.com

敬请注意：Pixelworks及Pixelworks标识均为Pixelworks, Inc.的注册商标。高通和骁龙是高通公司在美国和其他国家/地区注册的商标。高通骁龙是高通技术和/或其子公司的产品。所有提及的其他商标均属于其各自所有者。