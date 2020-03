Groupe Vision New Look inc.

MONTRÉAL, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (« Vision New Look » ou la « société ») (TSX: BCI), un chef de file dans la vente au détail dans l’industrie de l’optique au Canada avec ses 394 magasins au Canada et en Floride, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de 13 et 52 semaines terminées le 28 décembre 2019. Ce communiqué devrait être lu à la lumière du rapport de gestion et des états financiers consolidés pour l’exercice 2019, lesquels sont disponibles sur le site de la société à www.newlookvision.ca/Investisseurs et aussi sur SEDAR à www.sedar.com.

Faits saillants financiers et d’exploitation du quatrième trimestre de 2019

Le chiffre d’affaires a augmenté de 3,9 % par rapport à l’année dernière pour atteindre le montant record de 73,9 millions $.

Les commandes de ventes des magasins comparables (a) ont augmenté de 3,6 %, par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, marquant le 22e trimestre consécutif de croissance des ventes des magasins comparables.

ont augmenté de 3,6 %, par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, marquant le 22e trimestre consécutif de croissance des ventes des magasins comparables. Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires (a) a augmenté de 3,7% % par rapport à l’année dernière pour atteindre 14,3 millions $, soit une augmentation de 3,4 % par action, après dilution, pour atteindre 0,91 $. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des performances des magasins existants et à l'amélioration de la productivité des employés qui a entraîné une baisse des charges de rémunération.

a augmenté de 3,7% % par rapport à l’année dernière pour atteindre 14,3 millions $, soit une augmentation de 3,4 % par action, après dilution, pour atteindre 0,91 $. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des performances des magasins existants et à l'amélioration de la productivité des employés qui a entraîné une baisse des charges de rémunération. Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(a) a atteint $5,0 millions $, comparativement à 3,1 millions $ l'an dernier, l'augmentation étant attribuable à la hausse du BAIIA(a) et à la baisse des frais financiers. Le bénéfice net par action sur une base diluée était de 0,32 $ comparativement à 0,20 $ l'an dernier, soit une augmentation de 60,0 %.

Résultats financiers et d’exploitation de 2019

Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 2,3% pour atteindre le montant record de 297,9 millions $. Cette augmentation résulte principalement de l’augmentation des ventes des magasins comparables ainsi que des ventes des magasins nouvellement acquis, et tient compte des fermetures de magasins planifiées.

Les commandes de ventes des magasins comparables ont été en hausse de 2,3% par rapport à l’an dernier.

Le BAIIA ajusté attiribué aux actionnaires a atteint 55,9 millions $, en hausse de 1,4 million $ soit 2,5% par rapport à l’an dernier; la hausse a été de 2,3% sur une base diluée par action pour atteindre 3,57 $.

Le bénéfice net attribué aux actionnaires s’est établi à 19 millions $, en hausse de 32,1% comparativement à l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à une hausse du BAIIA et à une baisse des charges financières et d’amortissement. Le bénéfice net par action sur une base diluée a augmenté de 31,9% pour s’établir à 1,20 $.

Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires a augmenté de 13,5% pour atteindre 26,1 millions $, soit 13,6% par action sur une base diluée. L’augmentation est principalement attribuable à un BAIIA ajusté plus élevé.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont atteint 43,6 million $, en hausse de 8,9 millions $, soit 25,4% par rapport à l’an dernier; la hausse a été de 25,1% sur une base diluée par action pour atteindre 2,79 $.

La société a investi 8,9 millions $ en Bespoke Eyewear et dans l'aspect technologique de la stratégie omnicanal.

La dette totale a été réduite de 9,8 millions $ grâce à des remboursements volontaires et contractuels, améliorant ainsi le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires à 2,60, comparativement à 2,76 l’an dernier.

Réactions à la COVID-19

Vision New Look a amorcé la fermeture partielle ou complète de magasins dans son réseau en réaction à la COVID-19. La prévention de la propagation du virus, la protection des professionnels, des employés et des clients tout en maintenant un accès minimal aux soins et produits de la vue sont les facteurs clés qui motivent ces décisions. La société a mis en place un programme de rémunération d'urgence pour compléter l'assurance-chômage des salariés placés en congé temporaire.

Compte tenu de l'incertitude actuelle liée à la réduction de la capacité des magasins et aux restrictions réglementaires, le conseil d'administration a choisi de suspendre le dividende trimestriel régulier et le régime correspondant de réinvestissement des dividendes pour le quatrième trimestre de 2019.

La société estime qu'elle est bien positionnée pour résister à la perturbation actuelle compte tenu de ses opérations efficaces et de son bilan solide. Vision New Look continue de contrôler avec diligence sa structure de coûts tout en surveillant activement les conditions du marché.

Commentaires du président et chef de la direction

Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look, a déclaré: «Vision New Look a connu un solide quatrième trimestre, complétant ainsi un solide exercice 2019. Il s'agit du 22e trimestre consécutif de croissance des ventes des magasins comparables. L'année 2019 a été marquée par un rythme accéléré de croissance des ventes des magasins comparables, une rentabilité accrue et une expansion du réseau de magasins, notamment aux États-Unis. Ces résultats se sont traduits par un désendettement supplémentaire de notre bilan, ce qui a conféré à la société une base solide pour résister à la perturbation et à l'incertitude liées à la COVID-19.

New Look Vision a réagi rapidement à l'apparition de la COVID-19. Nous avons réduit la capacité de notre réseau de magasins pour participer à l'effort collectif visant à endiguer la propagation de la pandémie et à protéger nos équipes et nos clients, tout en gardant un accès minimum aux soins de la vue et aux produits pour ceux qui en ont besoin. Nous avons mis en place un programme de rémunération supplémentaire pour nos employés placés en congé temporaire. Nous avons réduit notre structure de coûts et pris des mesures de conservation de la trésorerie. Nous surveillons activement la situation et ajusterons notre position de manière proactive. Bien que les activités de nos magasins et installations de fabrication soient réduites, nos initiatives de développement se poursuivent afin de continuer à créer un avantage concurrentiel.

Nos pensées vont aux personnes les plus touchées par la crise actuelle ».

Dividende trimestriel

Le conseil d’administration de la société a suspendu le dividende trimestriel régulier et le régime de réinvestissement des dividendes correspondant jusqu’à nouvel ordre, avec effet immédiat.

Au 29 février 2020, Vision New Look avait 15 660 199 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation.

Annexes

Tableau A - Faits saillants

Tableau B - États consolidés du bénéfice net et du résultat global

Tableau C - Rapprochement du bénéfice net, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté attribué aux actionnaires

Tableau D - Rapprochement du bénéfice net attribué aux actionnaires et du bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires

Tableau E - Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie ajustés provenant des activités d’exploitation

a) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d’exploitation et les commandes de ventes des magasins comparables ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il pourrait être impossible de les comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises.

À propos de Groupe Vision New Look inc. Vision New Look est un chef de file dans le secteur des soins visuels au Canada, exploitant un réseau de 394 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l’adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

TABLEAU A

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Faits saillants

des périodes terminées le 28 décembre 2019, le 29 décembre 2018 et le 30 décembre 2017

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

2019 2018 2019 2018 2017 13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines 52 semaines Chiffre d’affaires 73 929 $ 71 140 $ 297 865 $ 291 032 $ 229 151 $ Écart en % 3,9 % 2,3 % Écart des commandes de ventes des magasins comparables(a)(b) 3,6 % 0,8 % 2,3 % 1,3 % BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(b) 14 271 $ 13 760 $ 55 851 $ 54 468 $ 41 980 $ Écart en % 3,7 % 2,5 % 29,7 % % du chiffre d’affaires 19,3 % 19,3 % 18,8 % 18,7 % 18,3 % Par action (dilué) 0,91 $ 0,88 $ 3,57 $ 3,49 $ 2,95 $ Écart en % 3,4 % 2,3 % 18,3 % Bénéfice net attribué aux actionnaires 5 039 $ 3 108 $ 18 754 $ 14 193 $ 10 060 $ Écart en % 62,1 % 32,1 % 41,1 % % du chiffre d’affaires 6,8 % 4,4 % 6,3 % 4,9 % 4,4 % Bénéfice net par action Par action (dilué) 0,32 $ 0,20 $ 1,20 $ 0,91 $ 0,71 $ Écart en % 60,0 % 31,9 % 28,2 % Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(b) 7 865 $ 5 371 $ 26 080 $ 22 973 $ 18 106 $ Écart en % 46,4 % 13,5 % 26,9 % % du chiffre d’affaires 10,6 % 7,5 % 8,8 % 7,9 % 7,9 % Par action (dilué) 0,50 $ 0,34 $ 1,67 $ 1,47 $ 1,27 $ Écart en % 47,1 % 13,6 % 15,7 % Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 343 $ 7 423 $ 43 607 $ 34 786 $ 32 013 $ Écart en % ( 1,1 %) 25,4 % 8,7 % Par action (dilué) 0,47 $ 0,48 $ 2,79 $ 2,23 $ 2,25 $ Écart en % ( 2,1 %) 25,1 % ( 0,9 %) Flux de trésorerie disponibles(b)(c) 3 829 $ 5 842 $ 33 757 $ 25 992 $ 21 929 $ Écart en % ( 34,5 %) 29,9 % 18,5 % Par action (dilué) 0,24 $ 0,37 $ 2,16 $ 1,66 $ 1,54 $ Écart en % (35,1 %) 30,1 % 7,8 % Total de la dette 150 973 $ 160 737 $ 173 278 $ Dette nette / BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(b)(d) 2,60 2,76 3,80 Dividende par action en trésorerie(e) 0,15 $ 0,15 $ 0,60 $ 0,60 $ 0,60 $ Nombre de magasins(f) 378 373 379

a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Par contre, la direction mesure la performance des magasins comparables sur la base des commandes, qu’elles soient livrées ou nom. b) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie disponibles ainsi que les commandes de ventes des magasins comparables ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il pourrait être impossible de les comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se reporter aux tableaux C et D pour un rapprochement de ces mesures au bénéfice net et au tableau E pour un rapprochement des flux de trésorerie. c) Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en sus des acquisitions d’immobilisations corporelles. d) La dette nette est composée du total de la dette moins la trésorerie. Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires représente le montant au cours des quatre derniers trimestres. e) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes. f) L’augmentation du nombre de magasins au cours des douze derniers mois reflète l’acquisition de dix magasins et la fermeture de cinq magasins.

TABLEAU B

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

États consolidés du bénéfice net et du résultat global

des périodes terminées le 28 décembre 2019 et le 29 décembre 2018

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 73 929 71 140 297 865 291 032 Matériaux utilisés 15 598 14 879 65 264 63 882 Rémunération du personnel 25 836 25 044 101 529 99 058 Autres frais d’exploitation 20 805 18 847 80 589 79 506 Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d’immobilisations, frais financiers et quote-part du bénéfice net des coentreprises et des entreprises associées 11 690 12 370 50 483 48 586 Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations 4 657 4 557 17 999 19 978 Frais financiers, après revenus d’intérêts 1 434 3 485 8 719 9 720 Bénéfice avant quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées et les impôts payés 5 599 4 328 23 765 18 888 Quote-part du bénéfice net des coentreprises et des entreprises associées 1 116 426 2 633 1 849 Bénéfice avant impôts 6 715 4 754 26 398 20 737 Impôts Exigibles 958 1 366 6 108 6 045 Différés 770 332 892 298 Total des impôts 1 728 1 698 7 000 6 343 Bénéfice net et résultat global 4 987 3 056 19 398 14 394 Bénéfice net et résultat global attribués aux : Participations ne donnant pas le contrôle (52 ) (52 ) 644 201 Actionnaires de Vision New Look 5 039 3 108 18 754 14 193 4 987 3 056 19 398 14 394 Bénéfice net par action De base 0,32 0,20 1,20 0,91 Dilué 0,32 0,20 1,20 0,91

TABLEAU C

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement du bénéfice net, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté attribué aux actionnaires

des périodes terminées le 28 décembre 2019 et le 29 décembre 2018

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Bénéfice net 4 987 3 056 19 398 14 394 Amortissement et perte sur la cession d’immobilisations 4 657 4 557 17 999 19 978 Frais financiers, après revenus d’intérêts 1 434 3 485 8 719 9 720 Impôts 1 728 1 698 7 000 6 343 BAIIA(a) 12 806 12 796 53 116 50 435 Rémunération à base d’actions(b) 122 217 731 1 052 Perte nette (gain net) sur la variation de la juste valeur des contrats de change — — (4 ) (42 ) Frais liés aux acquisitions(c) 648 68 1 748 1 398 Autres éléments non comparables(d) 1 243 489 967 1 277 BAIIA ajusté(a) 14 819 13 570 56 558 54 120 Écart en $ 1 249 2 438 Écart en % 9,2 % 4,5 % % du chiffre d’affaires 20,0 % 19,1 % 19,0 % 18,6 % Par action (de base) 0,95 0,87 3,62 3,49 Par action (dilué) 0,95 0,87 3,61 3,47

Le tableau ci-dessous présente le BAIIA ajusté disponible aux actionnaires de Vision New Look lequel tient compte des participations dans des coentreprises et des entreprises associées.

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ BAIIA ajusté(a) 14 819 13 570 56 558 54 120 Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées (1 116 ) (426 ) (2 633 ) (1 849 ) BAIIA des coentreprises et entreprises associées 930 760 3 612 3 425 BAIIA attribué aux participations ne donnant pas le contrôle (362 ) (144 ) (1 686 ) (1 228 ) BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(a) 14 271 13 760 55 851 54 468

a) Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires ne sont pas des mesures conformes IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires sont des mesures financières utiles car elles aident à établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires ne doivent pas être interprétés comme des alternatives au bénéfice net ou flux de trésorerie, lesquels sont déterminés selon les IFRS. b) La rémunération à base d’actions représente la juste valeur des options de Vision New Look dont les droits sont acquis au cours de cette période. c) Les frais connexes aux acquisitions d’entreprises comprennent principalement des honoraires juridiques et autres honoraires liés aux acquisitions d’entreprises, qu’elles soient réalisées ou en cours de réalisation. d) Les autres éléments non comparables comprennent des charges ponctuelles (revenus ponctuels) en lien avec des coûts du personnel liés aux acquisitions, à la restructuration et à des éléments de transitions.



TABLEAU D

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement du bénéfice net attribué aux actionnaires et du bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires

des périodes terminées le 28 décembre 2019 et le 29 décembre 2018

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Bénéfice net attribué aux actionnaires 5 039 3 108 18 754 14 193 Amortissements des immobilisations incorporelles acquises 1 653 1 658 6 565 7 073 Frais liés aux acquisitions 648 68 1 748 1 398 Rémunération à base d’actions 122 217 731 1 052 Autres éléments non comparables 1 243 489 967 1 277 Impôts s’y rapportant (840 ) (169 ) (2 685 ) (2 020 ) Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(a) 7 865 5 371 26 080 22 973 Écart en $ 2 494 3 107 Écart en % 46,4 % 13,5 % % du chiffre d’affaires 10,6 % 7,5 % 8,8 % 7,9 % Montant par action De base 0,50 0,35 1,67 1,48 Dilué 0,50 0,34 1,67 1,47

a) Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires n’est pas une mesure conforme aux IFRS et il ne peut être comparé à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que la communication du bénéfice net ajusté fournit de l’information utile car elle permet la comparaison des résultats nets excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les frais liés aux acquisitions, la rémunération à base d’actions et les autres éléments non comparables, lesquels peuvent varier de manière importante d'un trimestre à l'autre. Les investisseurs doivent être conscients que le bénéfice net ajusté ne doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net déterminé selon les IFRS.

TABLEAU E

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie ajustés provenant des activités d’exploitation des périodes terminées le 28 décembre 2019 et le 29 décembre 2018

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Bénéfice avant impôts 6 715 4 754 26 398 20 737 Ajustements : Amortissements et perte sur cession d’immobilisations 4 657 4 557 17 999 19 978 Rémunération à base d’actions 122 217 731 1 052 Frais financiers 1 577 3 570 9 154 10 015 Produits d’intérêts (143 ) (85 ) (435 ) (295 ) Autres 74 183 (134 ) (59 ) Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées (1 116 ) (426 ) (2 633 ) (1 849 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant impôts payés et variation des éléments du fonds de roulement 11 886 12 770 51 080 49 579 Impôts payés (866 ) (1 645 ) (4 714 ) (8 016 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant variation des éléments du fonds de roulement 11 020 11 125 46 366 41 563 Variation des éléments du fonds de roulement (3 677 ) (3 702 ) (2 759 ) (6 777 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 343 7 423 43 607 34 786

Flux de trésorerie disponibles

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 343 7 423 43 607 34 786 Acquisitions d’immobilisations corporelles (3 514 ) (1 581 ) (9 850 ) (8 794 ) Flux de trésorerie disponibles(a) 3 829 5 842 33 757 25 992

a) Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas une mesure conforme IFRS et il est peu probable que l'on puisse les comparer à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Vision New Look croit que cette communication fournit de l’information utile sur les flux de trésorerie disponibles après avoir considéré les dépenses d’investissement nécessaires. Les investisseurs doivent être conscients que les flux de trésorerie disponibles ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation qui sont déterminés conformément aux IFRS.

Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d’exploitation

13 semaines 52 semaines 28 déc. 2019 29 déc. 2018 28 déc. 2019 29 déc. 2018 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 343 7 423 43 607 34 786 Impôts payés 866 1 645 4 714 8 016 Variation des éléments du fonds de roulement 3 677 3 702 2 759 6 777 Frais liés aux acquisitions 648 68 1 748 1 398 Autres éléments non comparables 1 243 489 967 1 277 Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation(a) 13 777 13 327 53 795 52 254

a) Les flux de trésorerie ajustés ne sont pas une mesure conforme aux IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que cette communication fournit de l’information utile car elle permet la comparaison des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en excluant les impôts payés, les variations des éléments du fonds de roulement, les frais d’acquisition et les autres éléments non comparables, lesquels peuvent varier de manière importante d'un trimestre à l'autre. Les investisseurs doivent être conscients les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d’exploitation ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, lesquels sont déterminés conformément aux IFRS.