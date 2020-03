Gabriel Holding A/S

March 20, 2020 02:30 ET

I årsrapporten 2018/19 forventede Gabriel for regnskabsåret 2019/20 en vækst i omsætning i niveauet 15-20% og en stigning i resultat før skat i niveauet 10-15%. Efter første kvartal blev disse forventninger fastholdt.

Efter nu godt 5 måneder af regnskabsåret 2019/20 lever både ordreindgang, omsætning og indtjening fortsat op til ledelsens forventninger.

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) vil imidlertid på ubestemt tid påvirke de markedsmæssige forudsætninger for selskabet negativt. Sigtbarheden er langt fra tilstrækkelig til at fastlægge valide forventninger til omsætning og resultat for hele regnskabsåret 2019/20, hvorfor koncernen suspenderer de finansielle forventninger.

Situationen følges tæt, og så snart der er grundlag for at vurdere de markedsmæssige implikationer for selskabet, og afledt heraf de finansielle resultater, meldes de opdaterede forventninger ud.

