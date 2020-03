March 20, 2020 03:00 ET

March 20, 2020 03:00 ET

YHTIÖTIEDOTE 20.3.2020 klo 9.00

Rush Factory Oyj:n varsinainen yhtiökokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen linjausten seurauksena Rush Factory Oyj:n hallitus on päättänyt siirtää 20.4.2020 suunnitellun varsinaisen yhtiökokouksen. Suomen hallitus on ilmoittanut, että kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Rush Factoryn hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle heti kun maan hallituksen suositukset mahdollistavat ja on perusteltua olettaa ettei Yhtiökokoukseen osallistuville aiheudu vaaraa.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.