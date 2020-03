SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Q1 status og suspendering af guidance for hele året 2020

Baseret på foreløbige tal forventer A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM), at EBITDA for Q1, før omkostninger i forbindelse med omstrukturering og integration, bliver omkring USD 1,4 mia. (USD 1,24 mia.), negativt påvirket af en svag udvikling i volumen, men delvis afbødet af en stærk implementering af vores IMO 2020 strategi, både med hensyn til omkostningsreduktioner og afdækning af stigninger i brændstofpris.

For 2020 har APMM tidligere guidet EBITDA på omkring USD 5,5 mia., før omkostninger i forbindelse med omstrukturering og integration. Den globale COVID-19 pandemi påvirker det globale transportmarked og forsyningskæder voldsomt. Det fører til væsentlige usikkerheder og mangel på overblik inden for den globale efterspørgsel på containertransport. Mens den globale operation fortsætter som normalt, har APMM, som konsekvens af de nuværende usikkerheder relateret til fremtiden, besluttet at suspendere 2020 guidance for EBITDA, indtil vi har større klarhed over markedsudviklingen og de finansielle konsekvenser.

Den øvrige 2020 guidance for vækst i volumen i Ocean, der forventes at være på linje med eller marginalt lavere end væksten i markedet, en høj cash conversion ratio og et akkumuleret CAPEX for 2020-21 på mellem USD 3-4 mia., fastholdes, men der vil blive tiltag for at reducere CAPEX for 2020.

Det igangværende aktietilbagekøbsprogram så vel som foreslået dividende for 2019 bliver ikke berørt af beslutningen om at suspendere guidance.

”Gennem de første to og en halv måned af 2020 er vi nået langt med vores IMO 2020 strategi om at håndtere ekstraomkostningerne i forbindelse med det IMO krævede skift til brændstof med et lavt svovlindhold per 1. januar. Vi har effektivt reduceret en del af ekstraomkostningen ved hjælp af optimerede indkøb, ved selv at blande og producere brændstof og gennem rateforøgelser, så vores kunder betaler den reelle brændstofpris. Som følge heraf forventer vi at levere et Q1 2020, som er bedre end Q1 2019, til trods for faldende volumener på tværs af vores forretninger grundet COVID-19 pandemien.

På grund af den aktuelle situation med væsentlige usikkerheder i den globale efterspørgsel på containertransport relateret til COVID-19 pandemien og regeringernes tiltag for at inddæmme spredningen, har vi valgt at suspendere vores guidance på indtjening for hele året 2020, men så snart vi har større klarhed vil vi komme med en guidance for 2020.

Vores første prioritet er medarbejdernes sundhed og trivsel samt at støtte vores kunder,” udtaler Søren Skou, CEO A.P. Moller - Maersk.

APMM offentliggør Q1 resultat 13. maj 2020.

København, 20. marts 2020

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

Side 1 af 1

Vedhæftet fil