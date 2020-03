March 20, 2020 03:57 ET

Styret i Hofseth BioCare ASA har i dag 20. mars 2020 godkjent årsrapporten for 2019.

Årsrapporten inkludert ESG-rapport (kapittel 5) for 2019 ligger vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

James Berger, Head of Investor Relations & Strategy i Hofseth BioCare ASA

Mob: +41 799501034

E-post: jb@hofsethbiocare.no

Jon Olav Ødegård, CFO i Hofseth BioCare ASA

Mob: +47 93632966

E-post: joo@hofsethbiocare.no

Om Hofseth BioCare ASA:

HBC er et norsk bioteknologiselskap som utvikler høyverdige ingredienser og ferdigprodukter av avskjær fra norsk laks. Ingredienser videreutvikles til forskning og prekliniske studier i flere klinikker og forskningslaboratorier på universiteter i flere land. Ledende kliniske og prekliniske kandidater utvikles mot gastrointestinal beskyttende medisinsk mat, medisinsk mat for å hjelpe til med å behandle aldersrelatert sarkopeni og fremtidige kliniske studier for behandling av anemi og NEC-IBS med fraksjoner fra hydrolysert lakseprotein. Selskapet er basert på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom en innovativ hydrolyseteknologi kan HBC bevare kvaliteten på lipider, proteiner og kalsium fra fersk lakseavskjær.

Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai, Menlo Park og Tokyo. HBC er notert på Axess-listen på Oslo Børs med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

