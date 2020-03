March 20, 2020 04:42 ET

De aktuelle markedsforhold for handel med CLO'er er forbedret. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at genoptage handlen i nedennævnte afdelinger.

ISIN: DK0060804136 / DK0060804052



Kortnavn: ACACIGDKK / ACAECO

ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK

ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL

Emissionstillæg/indløsningsfradrag på ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK ændres fra 1 % til 1,5 %.

Aktuelle satser (både emissionstillæg/indløsningsfradrag) er således:

DK0060804136: 1,5 %

DK0060804052: 2,5 %

Kontaktperson(er) :



Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com .