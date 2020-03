Selskabsmeddelelse

Nr. 8/2020

København, den 20. marts 2020



Ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group – forholdsregler i forbindelse med coronavirus (COVID-19)

Scandinavian Tobacco Group forventer at gennemføre den ordinære generalforsamling den 26. marts 2020 kl. 16.30 som planlagt, mens vi efterlever myndighedernes krav og retningslinjer i forhold til coronavirus.

For at mindske risikoen for spredning af coronavirus og for at opfylde lovkravet om at højst 10 personer må forsamles i samme rum, har vi truffet beslutning om at implementere en række tiltag i forbindelse med generalforsamlingen. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed, og vi håber på din forståelse.

Ændring af mødested

Mødestedet for den ordinære generalforsamling er ændret, og generalforsamlingen vil derfor finde sted på selskabets adresse på Sandtoften 9, 2820 Gentofte.

Følg generalforsamlingen via livestreaming

Vi opfordrer vores aktionærer til ikke at møde personligt op til generalforsamlingen.

Som alternativ til at møde op fysisk på generalforsamlingen har vores aktionærer mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming på Investorportalen (adgangen findes på http://investor.st-group.com). Generalforsamlingen og livestreamingen begynder den 26. marts 2020 kl. 16.30.

Læs bestyrelsens beretning online

Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår (dagsordenens punkt 1) vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside ( http://investor.st-group.com/corporate-governance/annual-meeting-2020 ) fra den 23. marts 2020. Samtidig vil beretningen blive sendt pr. e-mail til de aktionærer, som har oplyst deres e-mailadresse.

Den korte præsentation med dagsorden mv., som vil blive brugt på generalforsamlingen, vil også være tilgængelig på hjemmesiden (http://investor.st-group.com/corporate-governance/annual-meeting-2020 ) på dagen for afholdelse af generalforsamlingen.

Stem pr. brev eller ved fuldmagt

Vi opfordrer vores aktionærer til at stemme uden at deltage fysisk i generalforsamlingen ved enten at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen. Dette kan gøres via Investorportalen ( http://investor.st-group.com ).

På grund af de ekstraordinære omstændigheder har vi forlænget fristen for at give fuldmagt og for at afgive elektronisk brevstemme på Investorportalen til den 26. marts 2020 kl. 12.00. Se venligst indkaldelsen til den ordinære generalforsamling for yderligere oplysninger.

Såfremt du allerede har bestilt et adgangskort for at deltage fysisk i generalforsamlingen, så kan du alligevel stemme pr. brev eller give fuldmagt til bestyrelsen.

Ingen forplejning og kun få repræsentanter fra Scandinavian Tobacco Group

De aktionærer, som - på trods af vores anbefaling - ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, –anmodes om at komme uden ledsager. Fremmøde skal ske senest kl. 16.15, og de fremmødte aktionærer bedes tage opstilling udenfor bygningen med 2 meters afstand til hinanden.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der i år ikke vil være forplejning til generalforsamlingen.

For bedst muligt at mindske risikoen for smittespredning vil Scandinavian Tobacco Group’s bestyrelse og direktion alene være repræsenteret ved bestyrelsens næstformand Henrik Brandt og administrerende direktør Niels Frederiksen.

For at sikre at højst 10 personer forsamles i samme rum, vil aktionærer kunne opleve at blive henvist til separate rum, hvorfra man kan følge generalforsamlingen via video.

Alle aktionærer, som deltager på generalforsamlingen, bedes følge hygiejneanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen (se www.sst.dk ) og WHO: Hold venligst god håndhygiejne (dvs. vask hænder/sprit hænder ved ankomst) og husk at hoste/nyse i papirservietter eller i albuen.

Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger tæt

Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger tæt og henstiller til, at alle aktionærer følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen (se www.sst.dk ) og WHO, herunder de kraftige anbefalinger om at blive hjemme i 14 dage, hvis man er kommet hjem fra en udlandsrejse (se www.um.dk ), hvis man har været i kontakt med smittede personer, eller hvis man oplever nogle af de beskrevne symptomer (feber, hoste eller åndenød).

Scandinavian Tobacco Group A/S

Bestyrelsen

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Om Scandinavian Tobacco Group



Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.



Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.



Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com

